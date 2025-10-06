Gründung BNI Chapter Schramberg: Wo Brötchen und Aufträge geteilt werden

Mit dem neuen BNI-Chapter gewinnt Schramberg ein starkes Netzwerk für professionelles Empfehlungsmarketing. Offizielle Gründung ist am Donnerstag, 6. November, im Gut Berneck.
Es ist dunkel draußen, die Straßen von Schramberg noch fast leer. Drinnen, im Business Hotel in Sulgen, brennt schon helles Licht. Der Duft von Kaffee zieht durch den Saal. Brötchen, Wurst, Marmelade stehen bereit. Doch hier geht es donnerstags nicht um ein gewöhnliches Frühstück: Für knapp 30 regionale Unternehmer ist dies der erste Geschäftstermin des Tages. Willkommen beim Business Network International (BNI).