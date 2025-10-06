Gründung BNI Chapter Schramberg: Wo Brötchen und Aufträge geteilt werden

Mit dem neuen BNI-Chapter gewinnt Schramberg ein starkes Netzwerk für professionelles Empfehlungsmarketing. Offizielle Gründung ist am Donnerstag, 6. November, im Gut Berneck.

Es ist dunkel draußen, die Straßen von Schramberg noch fast leer. Drinnen, im Business Hotel in Sulgen, brennt schon helles Licht. Der Duft von Kaffee zieht durch den Saal. Brötchen, Wurst, Marmelade stehen bereit. Doch hier geht es donnerstags nicht um ein gewöhnliches Frühstück: Für knapp 30 regionale Unternehmer ist dies der erste Geschäftstermin des Tages. Willkommen beim Business Network International (BNI).

BNI ist das weltweit größte Unternehmernetzwerk für professionelles Empfehlungsmarketing. Die Methode ist einfach, aber konsequent: Jeder gibt Geschäftsempfehlungen, jeder profitiert vom Netzwerk. Niemand nimmt sich hier gegenseitig die Butter vom Brot. „Wer gibt, gewinnt“ lautet die Idee dahinter.

In Schramberg trägt das neue Chapter, was in Zusammenhang mit BNI so wie wie Ortsverband bedeutet, den Namen „Morpheus“. Der Gott der Träume steht sinnbildlich für Visionen und Aufbruch. Passend, finden die Mitglieder, denn viele von ihnen wollen hier mehr als nur Geschäfte machen: Sie wollen wachsen, sich als Marke etablieren, regional präsenter werden und niederschwellig Geschäftskontakte pflegen.

Fester Ablauf

Das Geschäfts-Frühstück folgt einer festen Dramaturgie. Jeder der Unternehmer, vom Handwerker über Dienstleister bis hin zum Kreativ-Schaffenden, stellt sich, sein Unternehmen und seine Ziele kurz vor. „Ich suche Architekten, die mit verlässlichen Handwerkern bauen wollen.“ – „Ich helfe Unternehmen, in der Region sichtbarer zu werden.“ – „Mein Zielkunde ist ein Handwerksbetrieb, der digitaler werden möchte.“

Dann gibt es eine Hauptpräsentation, anschließend werden Empfehlungen übergeben. Alles wird notiert, nichts bleibt im Vagen. Am Ende des Jahres lässt sich in Zahlen messen, was durch das Netzwerk an Aufträgen vermittelt wurde. „Transparenz ist uns sehr wichtig“, sagt Daniel Moosmann, der Chapterdirektor. Er führt gemeinsam mit Daniel Groß (Mitgliederkoordinator) und Thomas Moosmann (Schatzmeister) ein Jahr lang das örtliche Unternehmerteam. Dann wird gewechselt.

Unsere Empfehlung für Sie Nach beendeter Kurzarbeit Ein Blick auf die Zukunftsstrategie der Schweizer Electronic AG in Sulgen Die Kurzarbeit bei der Schweizer Electronic AG ist beendet, gleichzeitig kündigte Schweizer an die für die Zukunft entwickelte Strategie umzusetzen. Doch wie sieht diese aus?

„Es ist wie ein Multiplikator“, sagt ein Teilnehmer. „Statt dass ich alleine Werbung mache, sprechen andere Unternehmer über mich.“

Manche Mitglieder berichten, sie hätten bereits die ersten Aufträge über ihre BNI-Kollegen gewonnen. Andere hoffen noch auf mehr Dynamik, wenn sich weitere Selbstständige anschließen. Ziel sei es, aus jedem Gewerk, aus jedem Bereich einen Vertreter zu gewinnen.

Und doch geht es nicht nur ums Geschäft. Wer die Runde beobachtet, kann Verbindlichkeit spüren. Viele kennen sich längst über ihre Firmen hinaus, sprechen über private Themen, lachen beim Frühstück. Ein Ehrenkodex, der für alle rund 335 000 Unternehmer in 77 Ländern und auf allen fünf Kontinenten gilt, betont die Hilfsbereitschaft und die positive Einstellung innerhalb der Netzwerkpartner.

Nix für Morgenmuffel

Dass die Treffen so früh beginnen, hat einen Grund: „Um halb sieben ist der Kopf frei, der Tag noch unberührt“, erklärt Gründungsmitglied Sieglinde Strauß. „Nach neun Uhr ist jeder schon wieder in seinem Alltag. Hier sind wir ungestört – und das macht den Unterschied“, so die Diplom-Ingenieurin, die bereits seit vielen Jahren BNI-Mitglied ist. „Der direkte Draht zu anderen Unternehmern macht mein Leben leichter und spart mir Zeit.“ Wer allerdings Probleme mit frühem Aufstehen hat, für den können die Donnerstags-Dates anstrengend werden.

Für Schramberg soll das neue Chapter ein Gewinn sein. „Ein Netzwerk wie ‚Morpheus‘ zieht Unternehmer zusammen, stärkt Kooperationen und am Ende auch den Wirtschaftsstandort“, ist man sich hier einig. Die offizielle Gründungsversammlung findet übrigens am Donnerstag, 6. November, im Gut Berneck statt. Beginn ist 7 Uhr, Einlass ab 6.30 Uhr.

Kurz nach acht Uhr ist die letzte Tasse Kaffee geleert, die Unternehmer machen sich auf den Weg. Für sie hat der Arbeitstag bereits mit neuen Impulsen und vielleicht auch schon dem nächsten Auftrag begonnen.

Interessenten können sich an Daniel Moosmann, Telefon 0177/6512074, wenden.