Gründercamp in St. Georgen: Wieso gerade jetzt die Selbstständigkeit lockt

Wer denkt in der aktuellen Lage schon daran, sich selbstständig zu machen? Wieso das Potenzial gerade jetzt riesig ist, erklären die Organisatoren des Gründercamps in St. Georgen.
Stellenabbau, Insolvenzen, und, und, und – wenn es um die wirtschaftliche Lage geht, ist die Nachrichtenlage in diesen Tagen bedrückend. Und ja, die Situation ist aktuell schwierig, sagen auch Martin Friedrich von der St. Georgener PE-Stiftung, Sylvia Scholz von der Agentur für Arbeit, Wirtschaftsförderin Henriette Stanley, Marlene Roming von der Industrie und Handelskammer (IHK), Jana Kiesel vom Verein „Baden-Württemberg: Connected“ (Bwcon) und Ursula Schulz von Team Schulz. Doch sie sehen auch Chancen – und zwar massive – unter anderem im Bereich Gründung.