Gründerabend an der DHBW Lörrach: Warum gute Ideen Start-ups nicht vor der Pleite schützen

Wie aus einer Idee ein Geschäft werden kann, zeigte eine Veranstaltung an der DHBW Lörrach.
Das Rheintal kann es zwar nicht mit dem Silicon Valley aufnehmen, aber technologisches Niemandsland ist die Dreiländerregion dennoch nicht. Dies wurde bei einer Veranstaltung an der Dualen Hochschule Lörrach deutlich, die unter dem Titel „Trinationale Start-up Stories“ anhand von erfolgreichen Beispielen aus drei Ländern potenziellen Gründern Mut machen wollte, eigene Ideen im eigenen Unternehmen zu verwirklichen.