Gründerabend an der DHBW Lörrach: Warum gute Ideen Start-ups nicht vor der Pleite schützen

Wie aus einer Idee ein Geschäft werden kann, zeigte eine Veranstaltung an der DHBW Lörrach.

Das Rheintal kann es zwar nicht mit dem Silicon Valley aufnehmen, aber technologisches Niemandsland ist die Dreiländerregion dennoch nicht. Dies wurde bei einer Veranstaltung an der Dualen Hochschule Lörrach deutlich, die unter dem Titel „Trinationale Start-up Stories“ anhand von erfolgreichen Beispielen aus drei Ländern potenziellen Gründern Mut machen wollte, eigene Ideen im eigenen Unternehmen zu verwirklichen.

Getragen wurde die Veranstaltung vom Netzwerk KTUR, in dem Hochschulen und weitere Akteure aus dem trinationalen Raum daran arbeiten, Wissenschaft und Wirtschaft in Sachen Forschung und Innovation zusammenzubringen.

Das Experiment, mit niederschwelligen Formaten dafür auch Studierende abzuholen, scheint gelungen zu sein. Es waren vorwiegend junge Menschen, die im Georg H. Endress-Auditorium zusammengekommen waren.

Was sie aus der Diskussion mit erfolgreichen Start-up-Unternehmern mitnehmen konnten, war die Aussicht auf Freiheit und Selbstverwirklichung, was allerdings mit Risikobereitschaft und Durchhaltevermögen zu bezahlen ist. Das große Geld, das sich aus der einen genialen Idee ergibt, dürfte hingegen eher selten zu machen sein.

Viele zahlen Lehrgeld

„Neun von zehn Gründern gehen pleite“, sagte Laurent Decrue bei seinem Impulsreferat. Der Schweizer weiß, wovon er spricht, er hat schon mehrere Firmen gegründet und dabei auch Lehrgeld bezahlen müssen: wenn der größte Kunde plötzlich wegbricht, wenn andere das Geschäftsmodell einfach kopieren, wenn es nach einer Aufbauphase nicht gelingt, gleich ein Folgegeschäft nachzulegen, wenn Streit im Team die Aufbruchstimmung ablöscht oder wenn wenn sich kein Kapitalgeber von der Idee überzeugen lässt.

Dennoch wollte er den jungen Leuten im Auditorium Mut machen. Selbständig und somit unabhängig zu sein, stellte Decrue als einen wesentlichen Lohn für Selbstausbeutung und Risikobereitschaft dar. Aber vor allem sollte man immer überzeugt sein von dem, was man tut, vielleicht sogar eine Art Sendungsbewusstsein haben. Man soll gründen, „um die Welt ein Stück besser zu machen“, erklärte Decrue.

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Aber was könnte es sein, auf das – wenn schon nicht die ganze Welt – zumindest genügend Kunden gewartet haben? Diese Frage wurde auch mehrfach aus dem Publikum gestellt. Bei allen Erzählungen der Gründer auf dem Podium zog sich als Antwort darauf ein Aspekt durch, den auch Laurence Decrue in seinem Impulsreferat genannt hatte: Es geht nicht darum, irgendwelche Lösungen ohne Problem zu suchen, sondern ein möglichst konkretes Problem zu identifizieren und dafür die Lösung zu finden.

Vernetzte Hochschulen

Dieser Prozess, Produkte, Software oder Dienstleistungen zu entwickeln, kann durchaus bereits in der Hochschule starten. Auch dafür lieferte die Veranstaltung plastische Beispiele. Etwa eine Methode, wie gewisse, aber sehr häufig vorkommende Schwierigkeiten bei der Produktion feinmechanischer Teile behoben werden können, oder wie eine mechanische Schienung Sprunggelenke stabilisieren und bei Übungen stützen kann.

Diese beiden Start-up-Projekte sind aus der DHBW Lörrach hervorgegangen, wobei Ersteres unternehmerisch bereits etabliert ist, während die Sprunggelenksschienung mit dem Namen Physiobot sich noch in der Phase der Weiterentwicklung befindet.

Interdisziplinäres Handeln im Fokus

Dafür aber zeigt dieses Projekt, dass sowohl der Ansatz sowohl von KTUR als Netzwerk für Technologietransfer, als auch interdisziplinäres Handeln an der DHBW Erfolgsfaktoren sein können. Erstens war die aktive Gelenkschiene ursprünglich einmal eine studentische Arbeit am trinationalen Mechatronikstudiengang, wo sozusagen naturgemäß unterschiedliche Impulse einfließen. Und zweitens entstand ein weiterer Schub für die Entwicklung aus einer DHBW-internen Zusammenarbeit.

So war Stefan Hess, der als Dekan der Technischen Fakultät der Veranstaltung beiwohnte, mit dem Nachmittag zufrieden. Das Thema Transfer, also die Vernetzung zwischen Hochschule und Wirtschaft sowie wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule, werde in Zukunft noch wichtiger, sagte Hess.