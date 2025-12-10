Roland Mack zieht klare Grenzen: Trotz Dialogbereitschaft möchte der Gründer des Europa-Parks selbst keine Gespräche mit AfD-Politikern.
In der Debatte um den Umgang mit der AfD hat Europa-Park-Gründer Roland Mack klargestellt, dass er nie mit Politikern der Partei gesprochen habe oder das tun wolle. „Wir müssen miteinander reden - über Positionen, über Sorgen, über Überzeugungen. Das bedeutet jedoch ausdrücklich nicht, dass ich selbst Gespräche mit AfD-Politikern führen wollte, will oder je geführt habe“, sagte der 76-Jährige der „Badischen Zeitung“ (Mittwoch online). „Hier besteht kein Interesse und keine Veranlassung.“ Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark.