1 Rund 3 900 Euro ist die teuerste Tasche aus dem Designer Second Hand Shop von Gründer Noa Hönig wert. Foto: Meene

Noa Hönig aus Villingen-Schwenningen führt neben seiner Ausbildung einen Second Hand Onlineshop für Designerartikel. Jetzt möchte der 20-Jährige auch anderen jungen Gründern in der Region Mut machen, ihre Träume zu verfolgen.















Villingen-Schwenningen - Mit nur 18 Jahren hat Noa Hönig seinen Designer Second Hand Shop gegründet – vorerst verkaufte er seine Produkte nur in der Region. Heute hat der 20-Jährige Kunden in ganz Deutschland, und seine Ziele gehen noch weit darüber hinaus. Hönig bietet in seinem Onlineshop Designermode aus zweiter Hand an – das ist nicht nur nachhaltiger, sondern auch günstiger für die Kunden.