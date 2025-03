1 Es wird mit einem Anstieg von Demenzerkrankungen gerechnet. Für Betroffene gibt es verschiedene Angebote. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Eine Auswertung ergab, dass im Landreis Freudenstadt die Anzahl der AOK-Versicherten, die an Demenz erkrankt sind, zurückgegangen ist. Dennoch rückt der zu erwartende Anstieg das Thema Prävention und Pflege in den Fokus. Denn die Bevölkerung wird immer älter.









Ende 2023 waren in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Ab einem Alter von 60 Jahren steigt die Häufigkeit steil an. In der Altersgruppe der Hochbetagten ist jede vierte Frau und jeder fünfte Mann betroffen.