Grün und Ruhe im „Europa Vallée“: Europa-Park plant neuen Freizeitstandort im Elsass

Den Europa-Park nördlich von Freiburg besuchen jährlich über sechs Millionen Menschen. Nun denkt die Inhaber-Familie über eine Filiale in Frankreich nach - mit einem neuen Konzept.
Seit Jahren wird über einen Ableger des Europa-Parks im nahegelegenen Elsass spekuliert - die Projektplanung ist nach den Worten des geschäftsführenden Gesellschafters Michael Mack nun „quasi fertig“. Das sogenannte „Europa Vallée“ („Europa Tal“) solle viel Grün und Ruhe bieten, sagte Mack der ostfranzösischen Regionalzeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“. Es könnten dort Sport- und Familienattraktionen sowie Hotels entstehen.