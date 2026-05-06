Grün-schwarze Projekte: Das soll sich in Baden-Württemberg jetzt spürbar ändern

Die Projekte, die sich Grüne und CDU für die nächsten fünf Jahre vorgenommen haben, füllen viele Seiten. Einiges dürfte auch den Alltag der Menschen verändern – die wichtigsten Punkte.
Mehr als 160 Seiten ist der neue Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU dick. Darin stehen zahlreiche Projekte, die sich die neue Landesregierung für die nächsten fünf Jahre vorgenommen hat. Vieles ist zunächst für einzelne Bereiche relevant, manches dürfte aber auch ganz direkte Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen im Südwesten haben.