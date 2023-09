Grün-schwarze Halbzeit in Baden-Württemberg

Grüne und CDU in Baden-Württemberg versichern, bestens miteinander zu harmonieren. Die beiden Hauptakteure können schon bald die ärgsten Gegner werden.









Man muss ja nicht Psychologie studiert haben, um über die positive Wirkung von Lob Bescheid zu wissen. Es stärkt Motivation und Selbstvertrauen, es fördert ein besseres Miteinander. So gesehen waren die vergangenen Tage für die grün-schwarze Landesregierung eher schwierig. Zur Halbzeitbilanz gab es von Gewerkschaften, Verbänden und Medien eher verhaltenen Applaus. Die Fraktionschefs der Regierungskoalition nahmen die Sache daher lieber selbst in die Hand. Am Montag präsentierten Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) ihre Sicht auf die Dinge. Niemand wird sich wundern, dass die ungetrübt positiv ausfiel.