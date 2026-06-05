Grümpelturnier Sulgen: Sportliches Turnier begeistert Anfänger

Obwohl der Anpfiff in der Turn- und Festhalle erst um 18 Uhr fiel, war es draußen noch so schwül, dass den Spielern schon nach dem ersten Spiel die Schweißperlen auf der Stirn standen. Auf zwei Spielfeldern traten elf Mannschaften in insgesamt 32 Spielen gegeneinander an. Gespielt wurde jeweils zweimal vier Minuten. Im Voraus hatten die Teilnehmenden gemeinsam mit den Radballern des RV Edelweiß Sulgen trainiert, um sich möglichst optimal auf den großen Turnier-Tag vorzubereiten.

Die Gruppenphase endete für die Teams „Spitzkopf Larry und dreckiger Dan“, bestehend aus Kai Dittmann und Marvin „Dachs“ Kopp, sowie „Dick und Doof“, Dennis Wernz und Karsten Koch, mit einem hitzigen Viermeterschießen, das „Spitzkopf Larry und dreckiger Dan“ für sich entschieden. Trotzdem schaffte es keine der beiden Mannschaften ins Viertelfinale.

Nach ihrer Niederlage traten „Dick und Doof“ beim „Spiel um Platz zwölf“ auf Spielfeld zwei gegen „Die Gegenverkehrten“ Larissa Gökoglu und Maike King an. Aus dem nach acht Minuten Spielzeit „Dick und Doof“ als Sieger hervorgingen.

Für den „MSC Welschensteinach“, „Das Beste kommt zum Schluss“, das „Dynamische Duo“ und „Die Herzogs“ verlief auch das Viertelfinale erfolgreich und in zwei spannenden Spielen konnten der „MSC Welschensteinach“, Martin Göppert und Gerrit Maier, und „Die Herzogs“, Stefan und Thomas Herzog, knapp die Führung erlangen. Nachdem die restlichen Mannschaften hart um die Plätze fünf, sieben und neun gekämpft hatten, traten die zwei Verlierer des Halbfinales im „Spiel um Platz drei“ gegeneinander an – mit 3:0 ein klarer Sieg für das „Dynamische Duo“ Tobias und Louis Profft.

Draußen hatte es mittlerweile etwas abgekühlt, als es gegen Viertel nach Elf noch einmal richtig spannend in der Halle wurde. Im Finale standen sich der „MSC Welschensteinach“ und „Die Herzogs“ auf dem Spielfeld gegenüber. Ein kräftezehrendes Spiel, das „Die Herzogs“ erst nach einem fesselnden Viermeterschießen für sich entscheiden konnten.

Für ihre herausragende Leistung erhielten Stefan und Thomas Herzog den Pokal des zweiten Sulgener Grümpelturniers. Auch Martin Göppert und Gerrit Maier vom „MSC Welschensteinach“ und das „Dynamische Duo“ Tobias und Louis Profft schafften es auf das Siegerpodest. Über den vierten Platz konnten sich „Das Beste kommt zum Schluss“ Stefan Maier und Robin Göppert freuen. Roman Seckinger und Hannes Haas benannten ihr „Team Nr. 1“ kurzerhand in „Team Nr. 5“ um. Platz sechs belegten die „Geisterfahrer“, Dennis Hillmaier und Leon Huber, Platz sieben „Lattenschuss Speichenbruch“, Felix Moosmann und Manuel Flaig. Die „Sattelschubserinnen“, Sarah Jäkle und Celine Preisig, waren stolz auf Platz acht, gefolgt von den „Edelweiß Oldies“, Katja Lohrer und Dieter Öhler, auf Platz neun. Nach den beiden Teams „Spitzkopf Larry und dreckiger Dan“ und „Dick und Doof“ belegten „Die Gegenverkehrten“ den zwölften Platz. Nach einem ohrenbetäubenden Applaus durften sich Larissa Gökoglu und Maike King jedoch über die Auszeichnung als „Siegerinnen der Herzen“ freuen.

Der RV Edelweiß trug bereits zum zweiten Mal ein Grümpelturnier auf dem Sulgen aus.