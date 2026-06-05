Grümpelturnier Sulgen: Sportliches Turnier begeistert Anfänger

Beim Grümpelturnier des Radfahrervereins Edelweiß Sulgen konnten 22 Laienspieler Radball testen.
Obwohl der Anpfiff in der Turn- und Festhalle erst um 18 Uhr fiel, war es draußen noch so schwül, dass den Spielern schon nach dem ersten Spiel die Schweißperlen auf der Stirn standen. Auf zwei Spielfeldern traten elf Mannschaften in insgesamt 32 Spielen gegeneinander an. Gespielt wurde jeweils zweimal vier Minuten. Im Voraus hatten die Teilnehmenden gemeinsam mit den Radballern des RV Edelweiß Sulgen trainiert, um sich möglichst optimal auf den großen Turnier-Tag vorzubereiten.