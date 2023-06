1 Mit dem Tunnelbohrwagen werden die Löcher für den Sprengstoff in die Felswand getrieben. Geht die Sprengung gut, geht es vier Meter tiefer in den Berg. Foto: Springmann

Die Grube Clara ist eine Welt für sich. Ein Einblick in das letzte aktive Bergwerk des Schwarzwalds.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Unermüdlich schraubt sich der kleine Bus tiefer in den Benauer Berg – ähnlich wie in einem Parkhaus geht es mit leichten Gefälle in Schleifen immer tiefer und tiefer. Es ist überraschend neblig, vor allem kurz nach der Einfahrt, dem sogenannten Mundloch, das in die Grube Clara führt. Es ist das letzte aktive Bergwerk in Baden-Württemberg, in dem Industrie-Mineralien abgebaut werden.