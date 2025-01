Pläne werden in Sondersitzung des Gemeinderats vorgestellt Kommt ein McDonald’s nach Wolfach?

Im Kinzigtal bahnt sich eine Burger-Sensation an: In den Unterlagen zu einer Sondersitzung des Rats kommende Woche ist vage von der Ansiedlung eines Systemgastronoms die Rede. Die Fast-Food-Kette gibt eine eindeutigere Antwort – so wie der Bürgermeister