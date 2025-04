Grube Clara bei Wolfach: Diese Pläne hat der neue Besitzer für die Mineralienhalde

Planung für den Hornberger Stadtwald Umbau im Wald dauert Jahrzehnte

Anfang nächsten Jahres soll die neue periodische Betriebsplanung für den Hornberger Stadtwald in Kraft treten. Wesentliche Grundlage hierfür ist die Zielsetzung für die Bewirtschaftung, die in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch beschlossen wurde.