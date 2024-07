Groz-Beckert in Albstadt: Ab September arbeiten alle kurz

Groz-Beckert in Albstadt

1 Hans-Jürgen Haug – hier bei der offiziellen Eröffnung der neuen Produktionshalle am Samstag – hat die Bilanzzahlen von Groz-Beckert im Pressegespräch mit unserer Redaktion erläutert. Foto: Karina Eyrich

Freud und Leid liegen in der Unternehmensgruppe Groz-Beckert derzeit dicht beieinander: Gerade hat das größte Unternehmen der Region seine neue Produktionshalle eröffnet, da steht Kurzarbeit an: Ab September arbeiten fast alle Bereiche 80 Prozent.









Link kopiert



Ultra-Fast-Fashion ist ein Trend, der Groz-Beckert, dem weltgrößten Hersteller von Nadeln und Systemtechnologie für die Textilindustrie, das Planen und Wachsen schwerer macht: Jede Woche eine neue Kollektion, ohne Lagerhaltung, schnell das produziert, was die Influencer via TikTok als Trend vorgeben – in diesem Mode-Segment ist mit den Präzisionsnadeln aus Albstadt und den 17 weltweiten Produktionsstandorten – 22 hat die Groz-Beckert-Gruppe – weniger verdient als bei den Herstellern hochqualitativer Kleidung, wie Hans-Jürgen Haug, Sprecher der Geschäftsführung, erklärt.