Der Albstadt Nadel-Riese Groz-Beckert kauft ein und übernimmt den Remscheider Industriemesser-Hersteller TKM. Dort war die Unternehmensnachfolge nicht geregelt.















Albstadt-Ebingen/Remscheid - Groz-Beckert und TKM haben am 11. Oktober einen Vertrag zur Übernahme der TKM GmbH durch Groz-Beckert unterzeichnet. TKM ist Hersteller von Industriemessern für verschiedene Branchen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 750 Mitarbeiter, erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 125 Millionen Euro und erwartet für 2022 einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro.

Die geplante Akquisition umfasst sämtliche Unternehmenseinheiten und Standorte von TKM. Die Übernahme steht unter den üblichen Transaktionsbedingungen, teilt Groz-Beckert mit. Innerhalb des Groz-Beckert Konzerns wird TKM als eigenständiges Unternehmen fortgeführt. Durch die Übernahme von TKM will der weltgrößte Hersteller von Nadeln und Systemtechnologie für die Textilindustrie mit Stammsitz in Albstadt den eigenen Konzern breiter aufstellen und zusätzliches Entwicklungspotenzial in der Werkzeugindustrie nutzen.

Die beiden Firmen ergänzen sich

Bei den Produkten von TKM und Groz-Beckert handelt es sich jeweils um prozesskritische Präzisionswerkzeuge aus Metall. Somit ergänzen sich die Produktportfolios der beiden Unternehmen. "Um den Groz-Beckert Konzern in eine nachhaltige und risikodiversifizierte Zukunft zu führen, möchten wir in eine Branche einsteigen, in der unsere Kernkompetenz ›Präzision‹ ebenso gefragt ist, wie in der Textilindustrie", erklärt die Geschäftsführung von Groz-Beckert. "Die Produkte von TKM weisen hinsichtlich Präzision und Qualität große Parallelen zu unseren Werkzeugen für die Textilindustrie auf. Daher sehen wir TKM als perfekte Erweiterung unseres Kerngeschäfts." Die Übernahme biete neues Wachstumspotenzial in neuen Branchen, "in die wir unser Know-how voll einbringen können".

Die Unternehmerfamilie hat keine Nachfolgeregelung getroffen

Bei TKM gab es keine Nachfolgeregelung innerhalb der Unternehmerfamilie. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter, Thomas Meyer, widmete sich daher intensiv einer alternativen Nachfolgelösung. "Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Verkauf von TKM an Groz-Beckert eine zukunftsfähige Lösung gefunden haben. Groz-Beckert vertritt als Familienunternehmen mit langer Tradition ähnliche Werte und übernimmt gesellschaftliche Verantwortung – sei es für seine Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner. Das war mir wichtig, kombiniert mit der notwendigen technischen Kompetenz für unsere Produkte", sagt Meyer.

Das Unternehmen TKM – früher IKS Klingelnberg – wurde 1991 in Remscheid gegründet und ging aus der Maschinenbau- und Industriemessergruppe Klingelnberg hervor, aus dessen Verbund es Produktionserfahrung seit 1908 aufweist. Die Marke steht für industrielle Schneidlösungen, die in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz kommen.

Die breite Produktpalette bedient die Märkte der Papier-, Holz-, Metall-, sowie der Kunststoff-, Gummi- und Recycling-Industrie sowie den Maschinenbau. TKM verfügt über Produktions- und Servicestandorte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Finnland sowie über Vertriebsgesellschaften in Frankreich, den USA, Canada, China, Singapur und Malaysia.

Groz-Beckert ist weltweit führender Anbieter von industriellen Maschinennadeln, Präzisionsteilen und Feinwerkzeugen sowie Systemen und Dienstleistungen für die Herstellung und Fügung textiler Flächen. Die Produkte und Leistungen unterstützen die Bereiche Stricken und Wirken, Weben, Filzen, Tuften, Kardieren und Nähen. 1852 gegründet, erwirtschaftete der Konzern im Jahr 2021 mit weltweit rund 8700 Mitarbeitern 742 Millionen Euro Umsatz. Groz-Beckert ist mit Vertretungen, Produktions- und Vertriebstochtergesellschaften weltweit in mehr als 150 Ländern aktiv.