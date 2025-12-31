Großveranstaltung in Sulgen: So bereichern die Bittlose den „Winter-Move“

Der „Winter-Move“ des Vereinsrings Sulgen hat gute Chancen, ein Erfolgsmodell für Jahre zu werden.
Auch bei der zweiten Auflage strömten die Besucher aus nah und fern auf den Kirchplatz und verweilten lange. Petrus muss den Sulgener Winter-Move mögen. Wie schon im Vorjahr bei der Premiere herrschten auch bei der zweiten Auflage bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erträgliche Bedingungen. Ab und zu blinzelte sogar die Sonne auf den Kirchplatz, auf dem die Hütten bei Einbruch der Dunkelheit zwischen alter Kirche und ehemaliger Grundschule eine weihnachtliche Atmosphäre versprühten. Bereits ab zehn Uhr brutzelten die 13 Vereine jede Menge Speisen und servierten Glühwein und Punsch, mit denen nicht nur die Hände gewärmt wurden.