Großveranstaltung in Sulgen: So bereichern die Bittlose den „Winter-Move“

Der „Winter-Move“ des Vereinsrings Sulgen hat gute Chancen, ein Erfolgsmodell für Jahre zu werden.

Auch bei der zweiten Auflage strömten die Besucher aus nah und fern auf den Kirchplatz und verweilten lange. Petrus muss den Sulgener Winter-Move mögen. Wie schon im Vorjahr bei der Premiere herrschten auch bei der zweiten Auflage bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erträgliche Bedingungen. Ab und zu blinzelte sogar die Sonne auf den Kirchplatz, auf dem die Hütten bei Einbruch der Dunkelheit zwischen alter Kirche und ehemaliger Grundschule eine weihnachtliche Atmosphäre versprühten. Bereits ab zehn Uhr brutzelten die 13 Vereine jede Menge Speisen und servierten Glühwein und Punsch, mit denen nicht nur die Hände gewärmt wurden.

Auf dem Sulgen bewegt sich etwas. Foto: Herzog Bei seiner Eröffnungsrede erinnerte Vereinsring-Vorsitzender Tobias Pfundstein an die weihnachtsmarktlose Zeit in Sulgen seit 2006. Die Premiere im vergangenen Jahr mit dem „Winter-Move“ habe alle Erwartungen übertroffen.

Mit der etwas anderen Bezeichnung eines Wintermarkts solle vermittelt werden, „dass sich auf dem Sulgen etwas bewegt“. Angesichts des Interesses der Vereine und Gewerbebetriebe treffe dies voll zu. Dem Termin werde für die kommenden Jahre die Treue gehalten. „Was soll man in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester sonst machen? Niemand weiß, welcher Wochentag gerade ist und ein Kilogramm Weihnachtsbredle ist keine echte Mahlzeit“, witzelte Pfundstein. An solchen Tagen könne man auf dem Winter-Move wieder Struktur ins Leben bringen und Zeit mit bekannten Gesichtern verbringen.

Gutes Zielen bringt Erfolge

Oberbürgermeisterin und Schirmherrin Dorothee Eisenlohr dankte Vereinsring und Vereinen. Sie finde es toll, dass der Markt mit den Hütten an diesem besonderen Platz wieder auflebe. Die Einbindung der Fläche vor der alten Kirche trage zusätzlich zur guten Atmosphäre bei. „Genießen Sie die Zeit“, forderte die OBin die Besucher auf, die sich nicht zweimal bitten ließen.

Bei Getränke Maser gab es nicht nur hochprozentige Liköre. Wer beim Münzwurf ins Wasserglas gut zielte, für den sprang ein Freigetränk heraus. Neben schlemmen und schwätzen wurde viel Unterhaltung geboten.

Krippe zu besichtigen

Einen musikalischen Leckerbissen gab es in der neuen St. Laurentiuskirche mit dem Orgelkonzert der Musikstudenten Christian Kotscherowski, Philipp Finkbeiner und Emil Bakiev, das etwa 120 Besucher anlockte. In dem Gotteshaus konnte außerdem die nach fünfjähriger Pause wieder aufgebaute Krippe mit dem Wasserrad sowie die Krippenausstellung in der alten Kirche besichtigt werden.

Auch die Musik kam nicht zu kurz. Foto: Herzog

Der Musikvereins sorgte mit Liedern ebenso für weihnachtliche Stimmung wie der katholische Kirchenchor mit Dirigent Philipp Finkbeiner.

Für die besondere Attraktion des Winter-Move zeigten sich erneut die „Bittlose“ zuständig. Als Weihnachtsmänner verteilten sie bei ihrer Fahrt durch die Menschenmenge nachweihnachtliche Geschenke in Form von Orangen und Erdnüssen insbesondere an die Kinder und versprühten mit „Winter – Move“ und „Bitt – Los“-Rufen einen Vorgeschmack auf die Fasnet.

Spätestens da entfaltete die Maßnahme, die Hütten in die Parkbuchten zurückzusetzen und den Kirchenvorplatz zu nutzen, um mehr Freiraum für die vielen Besucher zu schaffen, seine volle Wirkung.

Die Besucher genossen die Zeit. Foto: Herzog

Nebenbei erlebte bei der Durchfahrt der Bittlose der von ihnen kreierte „Winter-Move-Song“ (umgetextet auf Jingle-Bells) seine Uraufführung.