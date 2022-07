So spaltet die "Nights of Hope" die Gemüter

"Das Wochenende hat das Zeug, dein Leben für immer zu verändern." So weit, so deutlich: Die Botschaft war klar und nicht zu überhören – sowie gleich zu Beginn gesetzt, als das Veranstalter-Team viele hundert Teilnehmer der "Nights of Hope" begrüßte. Im Laufe des ersten Abends kamen geschätzt etwa tausend Teilnehmer auf das Gelände beim Schwenninger Flugplatz.















VS-Schwenningen - "Wir wollen die bestmöglichen Gastgeber für Euch sein an diesem Wochenende", so die Botschaft von der Bühne, via Lautsprecher auf dem gesamten Gelände bis in die letzten Winkel verteilt. Was diverse Essens- und Getränke-Stände betrifft, so kam jedenfalls kulinarisch tatsächlich kaum ein Wunsch zu kurz. Und wer "Festival"-Stimmung mag, kam hinsichtlich der aufgeladenen Stimmung voll auf seine Kosten. Nur die Botschaft und das Programm waren außergewöhnlich.

Beides erinnert an freikirchliche Gottesdienste, nur in einem weitaus "reißerischeren" Rahmen, ähnlich der evangelikalen "Megachurches" in den Vereinigten Staaten. "Gott will dir begegnen, ganz persönlich. Er hat dir eine ganz besondere Botschaft ans Herz gelegt", so die klare Ansage. Die vielen Ordner, gekleidet in gelben Warnwesten, jubelten eintreffenden Teilnehmern zu, hoben Willkommens-Plakate empor und standen für Gebete, Gespräche und Fragen offen. Eine Band spielte lautstark moderne Lobpreis-Lieder, die Hoffnung machen sollten. Kurz-Impulse luden dazu ein, auf den dreieinigen Gott zu vertrauen, auch in schwierigen Lebenslagen. Einige der meist englischen Songs sind auch hierzulande in vielen Freikirchen aber auch im Rahmen evangelischer und katholischer Jugendgruppen bekannt.

Inhalte der Predigten erinnerten an vergleichbare, evangelistische Events im Rahmen landeskirchlicher Kreise in Baden-Württemberg. Ein weiterer Teil der Veranstaltung, in dem Menschen von Wunderheilungen berichteten, ging über diesen Rahmen hinaus und ist typisch für charismatische Freikirchen, von denen sich offensichtlich einige vor Ort zusammengefunden hatten. Der Veranstalter berichtet davon, Verbindungen zu etwa 40 Gemeinden zu haben. Viele Menschen standen zum gesungenen Gebet nicht nur auf, sondern tanzten wild über die Wiese.

Modern aufbereitet via Instagram konnten mit diversen Videos und Beiträgen viele junge Menschen auch medial erreicht werden. Organisator David Rotärmel ging währenddessen auf die Vorberichterstattung des Schwarzwälder Boten ein und sagte auf der Bühne: "Ich bin nicht wegen dem Geld hier, wie es die Zeitungen schreiben." Vielmehr sei sein Motiv die Liebe zu Jesus Christus. Sein Ziel sei es, Gottes rettende Botschaft, das Evangelium, anderen Menschen weiterzugeben. Jesus Christus wolle Menschen zum Guten führen, verändern und heilen.

Teilnehmern vor Ort, von denen manche sogar von Friedrichshafen am Bodensee gekommen waren, waren sich einig in ihrem Glauben daran, dass Wunder Gottes tatsächlich geschehen können. Nicht wenige schauten sich das Spektakel aber auch mit einer gewissen Distanz an. Manch einer ging schon vor Ende des Abends, andere stießen noch später hinzu.

"Speaker" Rotärmel rief lautstark wiederholt zur Nachfolge Jesu auf: "Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst." Er betonte aber ausdrücklich: "Es ist eine freie Entscheidung", niemand solle zu etwas gedrängt werden. Die Anwesenden beteten für die Heilung von Krankheiten und Abhängigkeiten. Am Samstag konnten Teilnehmer ihre Sorgen symbolisch auf Zetteln notiert in einem Lagerfeuer verbrennen.

Je nach Blickwinkel und persönlichen Glaubenseinstellungen hinterließ die Veranstaltung und die offensive Art des Teams einen unterschiedlichen Eindruck. Bei nicht wenigen Anwesenden dürften es auch gemischte Gefühle sein: Sowohl Neugierde und eine grundsätzliche Offenheit, sofern Menschen etwas auf unkonventionelle Weise über den christlichen Glauben erfahren möchten, als auch Skepsis und Bedenken, ob die Art und Weise der Veranstaltung die passende ist, um Menschen dauerhaft zu begeistern und ihnen Hoffnung auch abseits des Rampenlichtes und nach der dreitägigen Show zu geben.