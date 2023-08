Der Auftakt wurde am Freitag gemacht.

„Vui z’ loud“ nennt sich die bayerische Band – das empfanden die Besucher nicht so. Foto: Dold

Nach dem Fassanstich mit Bürgermeister Michael Moosmann ging es schnell in die Vollen: Die Besucher strömten an den Hugswald – sei es per Auto, zu Fuß oder natürlich auch mit dem Motorrad.

Viele waren stilecht mit dem Motorrad gekommen. Foto: Dold

„She’s the Boss“ enterten die Bühne und sie sorgten für die passende Begleitmusik. „Vui z’ loud“ zeigten, dass auch in Bayern harte Musik gespielt wird.

Die bayerische Bad spielte an der Grenze von Württemberg zu Baden englischsprachigen Rock. Foto: Dold

Mit Krachern von Judas Priest, Metallica oder Megadeth hatten sie sich schnell in die Herzen der Fans gespielt.