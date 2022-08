4 Mit vereinten Kräften: Die Mitglieder des Motorradclubs wuchten die 20 Meter lange Theke in die Höhe. Foto: Angst

Ein kräftiges "Hau ruck" – und schon steht die 20-Meter-Theke an ihrem Platz: Die Mitglieder des Motorradclubs Hardt (MC) spucken derzeit jeden Abend in die Hände und bereiten alles fürs Motorradtreffen von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, vor.















Hardt - Am Hugswald greift ein Rädchen ins andere: Das Zelt wird aufgebaut, der Holzboden für die Küche verlegt, die Bühne aufgebaut, die Küche samt Wasser- und Abwasserversorgung installiert – und auch der Klowagen wird professionell angeschlossen. "Letzten Samstag gab es die erste Schicht mit etwa 40 Helfern", erzählt MC-Präsident Dietmar Flaig. Im Einsatz sind Radlader, Frontlader, viele Maschinen und Anhänger.

Vom späten Nachmittag bis in die Nacht hinein wurde das Zelt, oder vielmehr die Zelte, aufgebaut. Nach dem Abschluss des Aufbaus gibt es jeden Abend eine Belohnung in Form von Vesper und Getränken.

Eine staubige Angelegenheit

Das große Festzelt hat stattliche Maße von 65 auf 16 Meter. Das Küchenzelt hat 25 mal zehn Meter – und ist damit so groß wie anderswo das komplette Festzelt.

Eine staubige Angelegenheit sei das Ganze bei der Trockenheit, sagt der Präsident. Man brauche länger, um die Verankerungen im Boden zu befestigen als sonst.

Beim Aufbau sind nicht nur die Mitglieder gefragt, sondern auch die acht Anwärter – die sogenannten Prospects. Am Wochenende haben dann alle MCler zwei Schichten zu absolvieren, damit nirgends Personalmangel herrscht.

Zwei Jahre Sparflamme sind vorbei

"Es gibt neue Getränke im Angebot", verrät Armin Klausmann, der für die Organisation des Zeltes und der Getränke verantwortlich ist. Der lokale Getränkehändler fährt übrigens vier Mal zur Fürstenberg-Brauerei wegen des Motorradtreffens: Zwei Mal, um die beiden Pilswagen abzuholen und zwei Mal für die Getränketanks mit je 5000 und 3000 Litern.

Ganz klar: Nach zwei Jahren Sparflamme, in denen keine richtigen Motorradtreffen möglich waren, sind nun alle wieder bis in die Haarspitzen motiviert. Das Treffen war schon immer der Fixpunkt für den MC – und das werden auch die Besucher spüren können.

Weitere Hardter Vereine sind im Boot

Unterstützung erhalten die Veranstalter übrigens von zwei weiteren Vereinen: Der Athletenverein bereitet das Essen zu und spült Gläser. Der Radsportverein hingegen kümmert sich am Samstag und Sonntag um das Frühstück für die Besucher.

Die Gäste erwartet ein geballtes Programm: Los geht es am Freitag mit dem Fassanstich um 18.30 Uhr. Hier wird ein weiterer Hardter Verein mit von der Partie sein – nämlich der Musikverein Concordia. Anschließend werden Powerage auf der Bühne stehen und es rocken lassen.

Ende mit dem Frühstück am Sonntag

Am Samstagnachmittag finden unterhaltsame Spiele statt, wie beispielsweise der beliebte Mofaweitwurf. Zudem werden Pokale an befreundete Vereine für lange Anfahrten und viele Teilnehmer verliehen. Am Abend gehört die Bühne dann No Way, die bis weit in die Nacht unterhalten werden. Nach dem Frühstück am Sonntag endet das mittlerweile 32. Hardter Motorradtreffen.