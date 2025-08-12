Großveranstaltung in Hardt: Diese internationalen Gäste werden zum Motorradtreffen erwartet

Hier packen alle mit an: Mit vereinten Kräften sind die Mitglieder des Motorradclubs (MC) Hardt derzeit am Werk.
Am und um das Festzelt im Hugswald wird alles in Bewegung gesetzt, damit das Motorradtreffen am Freitag, 15. August, starten kann. „Bei uns sind alle willkommen: Motorradfahrer, Leute mit Bock auf Party und alle Junggebliebenen“, lädt MC-Präsident Dietmar Flaig ein. Am Freitag und Samstag geht es dann auf der Bühne und im Festzelt zur Sache. Vier Bands werden aufspielen. Dafür wird kein Eintritt verlangt. Beim Essen wird beim MC Wert darauf gelegt, dass alle von regionalen Lieferanten kommt. Zudem ist der Kaffee für die Biker zum Frühstück am Samstag und Sonntag umsonst und auch der Bierpreis werde gästefreundlich sein, verspricht der Präsident.