Großveranstaltung in Hardt: Diese internationalen Gäste werden zum Motorradtreffen erwartet

Hier packen alle mit an: Mit vereinten Kräften sind die Mitglieder des Motorradclubs (MC) Hardt derzeit am Werk.

Am und um das Festzelt im Hugswald wird alles in Bewegung gesetzt, damit das Motorradtreffen am Freitag, 15. August, starten kann. „Bei uns sind alle willkommen: Motorradfahrer, Leute mit Bock auf Party und alle Junggebliebenen“, lädt MC-Präsident Dietmar Flaig ein. Am Freitag und Samstag geht es dann auf der Bühne und im Festzelt zur Sache. Vier Bands werden aufspielen. Dafür wird kein Eintritt verlangt. Beim Essen wird beim MC Wert darauf gelegt, dass alle von regionalen Lieferanten kommt. Zudem ist der Kaffee für die Biker zum Frühstück am Samstag und Sonntag umsonst und auch der Bierpreis werde gästefreundlich sein, verspricht der Präsident.

Schnapsempfang für Besucher

Er wird die Besucher am Freitag persönlich mit Vize Kevin Mutschler und Bernd Angst beim Schnapsempfang begrüßen. Erwartet werden neben vielen Besuchern auch befreundete Motorradclubs – beispielsweise der MC Rottweil oder der MSC Schwenningen, die seit Jahrzehnten aufs Treffen kommen. Für eine internationale Note sorgen die El Crados aus dem Elsass. „Auch einige Biker aus Holland haben angefragt, ob sie kommen dürfen“, sagt Dietmar Flaig. Ehrensache, dass sie eine Zusage erhielten. Im vergangenen Jahr beehrten Motorradfahrer aus England die Großveranstaltung.

Das Treffen des MC Hardt ist eines der größten in Süddeutschland. Um ein solches Großereignis stemmen zu können, steht für die rund 80 Mitglieder Schicht um Schicht an. Zunächst zählt es beim Aufbau, der die gesamte Woche über läuft. Auch beim Treffen selbst gibt es wenig Ruhephasen.

Unterstützung von Vereinen

Immerhin: „Wir werden unterstützt vom Athletenverein Hardt und den Radfahrern“, dankt der Präsident. Die Feuerwehr regelt den Verkehr und das DRK steht für Notfälle parat.

Der Aufbau läuft derzeit wie bei einer gut geölten Maschine: Die MCler wissen, wo es anzupacken gilt. Am Samstag wurde das Zelt aufgestellt, bevor Bühne, Theke und Bar an der Reihe sind. Auch das Essenszelt steht bereits. Dieses wurde mit einem Holzboden versehen.

Später wird der Parkplatz eingerichtet – aber erst, wenn die Bauern die Getreidefelder gedrescht haben. Eine Bitte hat der MC: „Wir erwarten, dass die Besucher den Parkplatz ordentlich hinterlassen“, sagt Dietmar Flaig. Schließlich sei der Verein den Landwirten, Anliegern und der Gemeinde dankbar.

Präsenz in Schuttertal gezeigt

Beim Motorradclub läuft derweil des Vereinsleben auch abseits des Treffens. So war der Club beispielsweise mit mehr als 60 Mitgliedern beim Motorradtreffen in Schuttertal. Auch in Zastler bei Freiburg zeigte man Präsenz.

Im vergangenen Jahr wurden die Prospects Moritz Flaig, Marvin Bayerlein und Lara Herzog aufgenommen. Aktuell bewerben sich Kamil Krawczyk und Simon Fichtl um die Mitgliedschaft. Letzterer kommt gar vom Bodensee, da es ihm das Geschehen rund um den MC Hardt derart angetan hat.

Dietmar Flaig rührt die Werbetrommel: „Wir freuen uns immer über Neulinge und Nachwuchs im Verein. Schließlich leben wir von der Kameradschaft und vom füreinander einstehen in vielen Lebenssituationen“.

Nun heißt es aber an den nächsten Tagen Vollgas. Erst beim gemeinsamen Essen zum Abschulss am Montag im Mönchhof fällt die Belastung ab – bis dahin erwartet die Besucher aber reichlich Party, Musik und Motorräder.

Bands beim Motorradtreffen

Der Job von Mario Kopp

ist es, sich um die Verpflichtung von passenden Bands für das Motorradtreffen zu kümmern – wofür er zweifellos ein Händchen hat.

Start

ist am Freitag, 15. August, mit der Band Freigang aus Bühl. „Sie spielen Bluesrock-Cover“, sagt Mario Kopp. Anschließend stehen Fallacy aus Nürnberg auf der riesigen, neun mal neun Meter großen Bühne. Dann gibt es für die Besucher Metal-Hardrock-Cover auf die Ohren.

Am Samstag

beginnen Wildchild aus Hornberg und Schonach mit Hardrockcovern. Die bereits bekannten „Vui Z’ Loud“ aus München sind an diesem Abend die Headliner mit ihren Versionen von Metal- und Hardrock-Covern.