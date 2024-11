1 Horst (88) und Luca Irion (23) verbindet auch diese Überzeugung: Letztendlich gehe es im Gemeinderat um das Wohl der Geislinger Bürger – heute nicht anders als vor 30 Jahren. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Horst Irion saß 29 Jahre lang im Geislinger Gemeinderat. In seine Fußstapfen ist jetzt Enkel Luca getreten.









Zwischen ihnen liegen 65 Lebensjahre und zwei Generationen: Opa Horst wurde 1936 geboren, sein Enkelsohn Luca 2001. Was sie verbindet sind ihr Engagement in Geislinger Vereinen und ihre Bereitschaft, als gewählte Gemeinderäte kommunalpolitische Verantwortung in der Stadt zu übernehmen.