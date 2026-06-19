Großübung in Oberndorf: Rettungseinsatz der Polizei ist erfolgreich

Zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten und viel Kunstblut waren am Schulzentrum in Oberndorf zu sehen. Grund war das Szenario einer „lebensbedrohlichen Einsatzlage“.

Die Temperaturanzeige beim Augenoptik-Geschäft in der Kirchtorstraße misst am Donnerstag 40 Grad, als es wenige Meter entfernt am Schulverbund Oberndorf zu einer Durchsage in Dauerschleife kommt: „Aufgrund einer technischen Störung muss das Gebäude unverzüglich geräumt werden. Wir bitten alle Personen, das Gebäude unverzüglich zu verlassen.“

Kurz zuvor sind jedoch erst eine große Anzahl an Menschen in das Schulgebäude hineingegangen – ausgerüstet mit prall gefüllten Beuteln Kunstblut und auch am ganzen Körper reichlich ausstaffiert mit roter Farbe.

Polizei-Schüler aus Herrenberg

Manch einer holt sich noch einmal letzte Instruktionen, wo er sich in Position zu begeben hat, und wie die ihm zugewiesene Rolle am Realistischsten zu verkörpern ist, bevor alles auf den Alarm wartet. Denn gleich wird es zu einer „lebensbedrohlichen Einsatzlage mit Verletzten“ kommen.

Allerdings: Die Statisten sind keine Oberndorfer Schüler, sondern Polizisten aus Herrenberg – die darauf warten, von ihren Kollegen, den Auszubildenden der Abschlussklasse aus der dortigen Polizei-Hochschule, gerettet zu werden.

Viele Risiken

Plötzlich gellen laute Rufe aus dem Gebäude: „Hilfe, sie schießen auf uns!“ Im Mensagebäude werden Schilder an die Glasfront gehalten, auf denen in großer Schrift „Hilfe“ zu lesen ist. In den verschiedenen Stockwerken trommeln Menschen gegen die Fensterscheiben, um auf sich aufmerksam zu machen.

„Es könnte in Richtung Amok gehen, aber auch eine Geiselnahme oder Bedrohung mit einer Waffe sein“, weist Frank Faras, der Pressesprecher der Hochschule der Polizei Baden-Württemberg, auf die Bandbreite hin, die die jungen Kollegen in dem Schulgebäude erwarten könne.

Ein „oberstes Ziel“

Die heutige Sachlage hat etwas mit Brandgeschehen und Personenrettung zu tun. Denn laut Übungsszenario hat ein unbekannter Täter ein Auto in Brand gesteckt – das auf dem Schulhof steht und an dem in regelmäßigen Intervallen künstliche Rauchschwaden ausgestoßen werden – und im Schulgebäude um sich geschossen.

Bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei dringen in das Gebäude ein, während eine „blutende“ Person auf dem Schulhof liegt. „Das Ziel ist, die Tat möglichst schnell zu beenden“, erklärt Faras. Denn erst dann könnten die Rettungskräfte von Feuerwehr und DRK in Aktion treten, ohne sich selbst zu gefährden.

Blaulicht-Kooperation

Doch was passiert in den fünf Etagen, in denen es insgesamt rund 30 Räume zu durchsuchen gibt? „Es werden bestimmte polizeitaktische Vorgehensweisen geübt“, sagt Faras. Allerdings könne man aus Sicherheitsgründen nicht detaillierter darauf eingehen.

Wenige Minuten nach der ersten Alarm-Durchsage waren schon die ersten Wagen der Polizei vor Ort, gefolgt von Einsatzkräften des DRK und der Feuerwehr. Denn auch das ist Teil der Übung: Zu proben, wie das Zusammenspiel der verschiedenen Blaulicht-Gruppen im möglichen Einsatzfall funktioniert.

Wichtige Erkenntnisse

„Unsere Auszubildenden können das theoretisch Gelernte jetzt anwenden – und aus Fehlern lernen“, spricht er die praktischen Vorteile der Übung an. Und: Dieser Projekttag, an dem rund 150 Personen teilnehmen, gehört definitiv nicht zum „Standardprogramm“ der Ausbildung.

Deshalb verspreche man sich seitens der Polizei-Hochschule, deren Lehrkräfte die Großübung zusätzlich zu ihrem regulären Lehrauftrag planten und umsetzten, bei der Auswertung des Tages wichtige Erkenntnisse.

Hilfe für Feuerwehr

Gut 20 Minuten, nachdem die ersten Polizeikräfte eingetroffen sind, macht sich nun ein Angriffstrupp der Feuerwehr Oberndorf bereit, um das „brennende“ Fahrzeug zu löschen. Weitere Einsatzkräfte machen sich, ausgerüstet mit zahlreichen Schlauchtragekörben, auf den Weg ins Gebäude.

Unsere Empfehlung für Sie Alarm an Schulzentrum Großeinsatz der Polizei in Oberndorf Ein massives Polizeiaufgebot war am Mittwochmittag am Schulverbund in Oberndorf im Einsatz. Grund war laut Polizei ein Fehlalarm. Die Oberstadt war weitgehend abgeriegelt.

Bei einer künftigen Übung könnte dies jedoch der Vergangenheit angehören. Schließlich soll die Schule mit Trockenleitungen versehen werden, mit denen man in den oberen Stockwerken die Wasserversorgung im Brandfall viel schneller herstellen kann.

Im weiteren Verlauf werden die sich im Gebäude befindlichen Personen von der Polizei evakuiert, manche „Verletzte“ auch gestützt oder mit einer Trage abtransportiert. Ebenso kommt in den höheren Etagen die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz.

Nach gut zwei Stunden ist die Großübung beendet und die Auszubildenden der Polizei sowie die sie unterstützenden Kollegen des Polizeireviers Oberndorf, aber auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des DRK sind um viele Erfahrungen reicher.