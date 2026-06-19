Großübung in Oberndorf: Rettungseinsatz der Polizei ist erfolgreich

Zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten und viel Kunstblut waren am Schulzentrum in Oberndorf zu sehen. Grund war das Szenario einer „lebensbedrohlichen Einsatzlage“.
Die Temperaturanzeige beim Augenoptik-Geschäft in der Kirchtorstraße misst am Donnerstag 40 Grad, als es wenige Meter entfernt am Schulverbund Oberndorf zu einer Durchsage in Dauerschleife kommt: „Aufgrund einer technischen Störung muss das Gebäude unverzüglich geräumt werden. Wir bitten alle Personen, das Gebäude unverzüglich zu verlassen.“