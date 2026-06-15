Mehrere Feuerwehren trainierten in Althengstett den Ernstfall auf der Hermann-Hesse- Bahn. Es zeigt sich: Die Koordination der 90 Kräfte ist bei Tunnelunfällen entscheidend.
Wie sich bei einem Notfall auf den Schienen schnell Hilfe im großen Stil wirkungsvoll organisieren lässt, testete die Feuerwehr Althengstett bei einer Großübung. Übungsobjekt war die Hermann-Hesse-Bahn (HHB). Auf der Strecke bis Weil der Stadt durchfahren die Züge drei Tunnels: den 498 Meter langen Neubautunnel in Ostelsheim, der die Hacksbergschleife abkürzt und das Kernstück der reaktivierten Strecke bildet, sowie den Forsttunnel bei Althengstett und den Hirsauer Tunnel, auch Welzbergtunnel genannt.