Mehrere Feuerwehren trainierten in Althengstett den Ernstfall auf der Hermann-Hesse- Bahn. Es zeigt sich: Die Koordination der 90 Kräfte ist bei Tunnelunfällen entscheidend.

Wie sich bei einem Notfall auf den Schienen schnell Hilfe im großen Stil wirkungsvoll organisieren lässt, testete die Feuerwehr Althengstett bei einer Großübung. Übungsobjekt war die Hermann-Hesse-Bahn (HHB). Auf der Strecke bis Weil der Stadt durchfahren die Züge drei Tunnels: den 498 Meter langen Neubautunnel in Ostelsheim, der die Hacksbergschleife abkürzt und das Kernstück der reaktivierten Strecke bildet, sowie den Forsttunnel bei Althengstett und den Hirsauer Tunnel, auch Welzbergtunnel genannt.

Teils schwer zugänglich Die Bauwerke weisen mitunter sehr tiefe Einschnitte in die Landschaft auf. Sie sind für die Rettungskräfte teils schwer zugänglich. Mit der Problematik in den Tunnelbauwerken haben sich die Feuerwehren aus der unmittelbaren Umgebung schon am Ende des Genehmigungsverfahrens bei Inbetriebnahme des HHB beschäftigt.

Der „Verletzte“ wird aus dem Tunnel geholt. Foto: Albert M. Kraushaar

„Heute geht es darum, die Erkenntnisse zu vertiefen, die Abstimmung zwischen den Wehren zu optimieren und diverse Abschnittsleitungen für den Notfall zu erproben“, erklärte Benjamin Jones. Der Kommandant der Feuerwehr Althengstett hatte dazu im Beisein von Althengstetts Bürgermeister Rüdiger Klahm in Einbeziehung der Nachbargemeinden Ostelsheim, Weil der Stadt, Grafenau, Gechingen und Calw rund 90 Feuerwehrkräfte mit 17 Fahrzeugen plus entsprechender Spezialausrüstung – aufgeboten.

Lageplatz eingerichtet

Als Ausgangspunkt und Materiallager wurde die Haltestation (Bahnhofvorplatz) eingeplant und der Lageplatz für die Einsatzleitung beim Hengstetter Hof eingerichtet. Die Übung selbst betraf den Forsttunnel mit seinen rund 860 Metern Länge und die Rettungstreppe beim den Einschnitt in Richtung Ostelsheim. Wie schnell sich ein Übungsszenario in der Praxis ändern kann, damit machten die Feuerwehrleute gleich zu Beginn Bekanntschaft.

Bei der Übung war auch eine Drohne im Einsatz. Foto: Albert M. Kraushaar

„Wir haben die Kreuzung zum Bahnhof wegen der Bauarbeiten vor der Brücke nur für den Omnibusverkehr offen gelassen“, erklärte Jones. Doch dann tauchten plötzlich Schwertransporter auf, um vom Lagerplatz gegenüber dem Bahnhof 20 Meter lange Trennpolier für eine Autobahn-Baustelle abzuholen. Während die noch durchgewunken wurden, stellte ein Abschnittsteam die ersten Schienengleitwagen auf die Trasse. „Die sind dafür gedacht, Material an und in den Tunnel und Verletze aus demTunnel zu bringen“, erklärte ein Feuerwehrmann.

Mit den Gleitwagen wurden auch Trageschalen zum Bergen von Verunglückten in den Forsttunnel gebracht. Was scheinbar einfach ist, fühlt sich in der Praxis ganz anders an. Das Gehen auf dem Schotter oder den Schwellen in voller Montur – einige der Feuerwehrleute nahmen die knapp 1000 Meter bis zur angenommenen Unfallstelle als Atemschutzträger in Angriff – forderte die Beine ganz schön. „Ja, das ist eine Herausforderung, die man nicht sieht, das ist für die Helfer nicht ungefährlich“, sagte Jones.

Gespenstisches Bild

Im Tunnel selbst bot sich in der Dunkelheit und den zuckenden Lichtern rund um die Zelte für die Erstversorgung ein gespenstiges Bild. Das war für sich schon ausreichend, Feuer und Rauch wollte man sich da schon nicht mehr hinzudenken. Hilfreich war der fest betonierte und mit einem Handlauf ausgerüstete Gehweg sowie ein kurz vor dem Tunnel installierter Material-Container. Kleinigkeiten wie in regelmäßigen Abständen abgestellte Schlauchrollen bekommen da plötzlich eine ganz andere Bedeutung die nur noch von den Vor-Ort-Kenntnissen der Einsatzkräfte übertroffen wird.

„Dafür sind solche Übungen gedacht, um für den Notfall mit einer Gesamtstruktur bis hin zu den einzelnen Abschnittsleiter gerüstet zu sein“, erklärte der Gesamtkommandant und ergänzte: „Die Problematik liegt in den Entfernungen, die bewältigt werden müssen“. Um die Übung entsprechend auswerten zu können, wurden die verschiedenen Szenarien mit Hilfe einer Drohne auf einen Monitor zur Leitstelle übertragen. Keine Frage: Ein enormer personeller und materieller Aufwand, um Erfahrungswerte zu sammeln, die man hoffentlich nie abrufen muss.