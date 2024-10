Großübung der Feuerwehr Alpirsbach: Szenario verlangt Einsatzkräften viel ab

Bei herbstlichen Temperaturen fand die diesjährige Hauptübung der Gesamtfeuerwehr Alpirsbach bei der Firma Saier Verpackungstechnik statt. Bevor jedoch die Alarmierung erfolgte, wurden die zahlreichen Zuschauer über Lautsprecher über die Einsatzlage informiert. Darüber berichtet die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Kurz nach 14.30 Uhr ging dann der Übungsalarm im Peterzeller Feuerwehrhaus ein. Mit dem Einsatzstichwort „H3 – Arbeitsunfall mit eingeklemmter Person“ rückte die Mannschaft mit allen Einsatzfahrzeugen zur Unfallstelle aus.

Nach erster Erkundung durch den Zug- und Gruppenführer, begann der Angriffstrupp mit hydraulischem Rettungsgerät die Person aus dem Unfallauto zu befreien. Andere Kameraden unterstützten den Angriffstrupp, sie sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher.

Rasche Brandausdehnung

Ausgehend von einer Verpuffung, ausgelöst durch Handwerkerarbeiten innerhalb des Gebäudes mit rascher Brandausdehnung, wurde aus einem „H3-Einsatz“ ein „B6 – gemeldeter Industriebrand“. Aufgrund der Alarm- und Ausrückeordnung wurde durch die Einsatzleitung, welche zu diesem Zeitpunkt noch Abteilungskommandant Klaus Binder innehatte, ein Gemeindevollalarm ausgelöst.

In Kürze trafen somit die Wehren der Feuerwehr Alpirsbach, Abteilung Alpirsbach-Rötenbach, Abteilung Reinerzau sowie Abteilung Ehlenbogen am Übungsobjekt ein und begannen mit der Personenrettung und Brandbekämpfung. Zudem wurde die Feuerwehr Fluorn-Winzeln nachgefordert, welche im Ernstfall sehr wahrscheinlich ebenfalls zur Unterstützung hinzugezogen würde.

Personen mit Drehleiter gerettet

Da der Treppenaufgang aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr begehbar war, wurden die eingeschlossenen Personen mit den Drehleitern aus Alpirsbach und Fluorn-Winzeln gerettet.

Die Person wurde aus dem Unfallauto befreit. Foto: Alexander Weiss

Für die Wasserversorgung zur Brandbekämpfung nutzten die Feuerwehrmänner das nahe gelegene Überlaufbecken sowie das örtliche Wassernetz. Da die örtliche Wassermenge in einen kritischen Bereich gelangte, wurde auf Anforderung durch den Einsatzleiter, Feuerwehrkommandant Markus Kohler, über die bereits installierte Führungsgruppe der Feuerwehr Alpirsbach die Feuerwehr Loßburg, Abteilung Betzweiler-Wälde, nachgefordert, welche mit dem Gerätewagen Logistik, einem Löschgruppenfahrzeug und einem Mannschaftstransportwagen in Richtung Peterzell ausrückte.

Nach knapp 45 Minuten der Aufbauphase konnte eine weitere Wasserleitung mit dem Befehl „Wasser Marsch“ genutzt werden. Mit mehr als 75 B-Schläuchen sowie zwei Verstärkerpumpen wurde die knapp 1,8 Kilometer lange Wasserleitung aus dem benachbarten Reutin aufgebaut, um die offenen Strahlrohre bei der Firma Saier mit Wasser zu versorgen.

Die Nachbesprechung

Nachdem die verletzten und eingeschlossenen Personen aus dem Gebäude befreit waren und durch den Ortsverein Alpirsbach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), unter Mithilfe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), versorgt waren, hieß es: „Wasser halt und zum Abmarsch fertig.“

Nach einer etwas längeren Aufräumphase trafen sich die rund 85 Hilfskräfte sowie Vertreter der Stadtverwaltung und der Firma Saier zur Nachbesprechung.

Die Drehleiter kam zum Einsatz. Foto: Alexander Weiss

Heiko Heinz, Mitorganisator und stellvertretender Feuerwehrkommandant, eröffnete die Diskussion. Er ging auf das Übungsszenario ein, ehe Feuerwehrkommandant Markus Kohler tiefer in die Materie einstieg. Auch die drei Abschnittsleiter aus den gebildeten Einsatzabschnitten berichteten über die Lage und die getroffenen Maßnahmen zur Rettung der Personen.

Letztlich war auch Alpirsbachs Amtsverwalter Norbert Beck an der Reihe. Solange er im Amt als „Aushilfsbürgermeister“ aktiv sei, wolle er alles dafür tun, die Schlagkräftigkeit weiter zu fördern, betonte er – allen voran in puncto neuem Feuerwehrhaus in der Kernstadt.

Termine im Oktober

Übungen

Am Samstag, 19. Oktober, wird die Feuerwehr Alpirsbach, Abteilung Höhenstadtteile bei der Hauptübung der Feuerwehr Fluorn-Winzeln als Überlandhilfe unterstützend mitwirken. Die Abteilung Ehlenbogen hält am Samstag, 26. Oktober, ihre Hauptübung im Ehlenbogener Tal ab.

Events

Die Abteilung Alpirsbach-Rötenbach lädt für Freitag, 18. Oktober, ab 16 Uhr zur traditionellen Metzelsupp ins Feuerwehrhaus in Alpirsbach ein. Die Abteilung Höhenstadtteile veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, den Almabtrieb in Peterzell mit Mittagstisch, Umzug und „Goaßagaudi“.