1 Die Blaulicht-Familie ist vorwiegend rot: 1300 ihrer Aktiven haben auf dem Großen Heuberg gemeinsam das Retten von Leben trainiert. Foto: Landratsamt Zollernalbkreis

Über 1300 Mitglieder der Blaulichtfamilie haben an der Großübung „Roter Heuberg“ auf dem Truppenübungsplatz Heuberg und in der Zollernalb-Kaserne in Stetten a. k. M. teilgenommen. Selbst aus Österreich und Niedersachsen sind Teilnehmer angereist.









Ob Brände Brände, Unfälle, Rettungen: Diese Szenarien und viele weitere galt es, bei der Großübung „Roter Heuberg“ zu absolvieren. An zwei Tagen stellten Mitglieder von Feuerwehren, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, DLRG und Polizei auf dem Truppenübungsplatz Heuberg und in der Zollernalb-Kaserne in Stetten am kalten Markt ihr Können unter Beweis.