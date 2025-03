Großübung auf Militärgelände: Heuberg – so werden Tausende Einsatzkräfte koordiniert

Heuberg – so werden Tausende Einsatzkräfte koordiniert

1 Ein Bild der Blaulichtmitglieder mit ihren Lösch-Fahrzeugen anlässlich der Großübung „Roter Heuberg“ im April des vergangenen Jahres Foto: Hahn

Zahlreiche Angehörige von Blaulichtorganisationen sind demnächst auf dem Truppenübungsplatz Heuberg an einer Großübung beteiligt. Kreisbrandmeister Sven Röger gibt Einblicke.









Am Wochenende, Samstag und Sonntags, 29. und 30. März, findet auf dem Truppenübungsplatzes Heuberg eine Großübung statt, die in Deutschland einzigartig ist. Auf Rundkursen wird dort an zwei Tagen unter realistischen Bedingungen der Ernstfall geprobt. Die organisatorische Gesamtleitung liegt bei den Kreisbrandmeistern Michael Reitter (Sigmaringen) und Sven Röger (Zollernalbkreis). Mit Letzterem haben wir über die anstehende Übung gesprochen.