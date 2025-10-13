„Großstadtrevier“-Schauspielerin: Tod von Wanda Perdelwitz - Polizei ermittelt gegen Beifahrer

1 Die Schauspielerin Wanda Perdelwitz kam bei einem Unfall ums Leben. Foto: Felix Hörhager/dpa/Felix Hörhager Bei einem Unfall in Hamburg ist die Schauspielerin Wanda Perdelwitz gestorben. Gegen einen 28-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.







Link kopiert



Nach dem Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei einem Unfall in Hamburg ermittelt die Polizei jetzt gegen den Beifahrer des Unfall-Wagens wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Ihr Management bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich bei der 41-Jährigen um die Hamburger „Großstadtrevier“- und „Traumschiff“-Schauspielerin handelt.