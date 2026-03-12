Großspende von Cabot: Jugendfeuerwehr Rheinfelden bekommt 20 000 Euro

Die Rheinfelder Firma Cabot spendet 20 000 Euro für neue Ausrüstung der Jugendfeuerwehr. OB Eberhardt: „Auch eine Investition in die Sicherheit“.
Einen nicht alltäglichen Termin hatten Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Feuerwehrkommandant David Sommer und Stadtjugendfeuerwehrwart André Lambelet. Denn der örtliche Spezialchemikalien-Betrieb Cabot übergab einen Scheck über 20 000 Euro für die Anschaffung von Ausbildungsmaterial für die Jugendfeuerwehr der Kreisstadt. Mit dem Geld soll ein Anhänger für die Brandschutzerziehung und Jugendausbildung angeschafft und gestaltet werden.