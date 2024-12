Großprojekte stehen an: So sieht der Gutacher Haushalt für 2025 aus

1 Die Neugestaltung des Kurparks für mehr als eine Million Euro ist eines der Großprojekte in Gutach. Foto: Dorn

Der Gemeinderat hat bei der Sitzung am Mittwochabend über den von Kämmerer Thomas Blum auf knapp 200 Seiten vorgelegten Entwurf für den Haushalt 2025 beraten. Vor allem die Kreisumlage stelle eine Belastung für die Gemeinde dar.









Dass der Haushalt erst in der letzten Arbeitswoche des Jahres besprochen werden konnte, sei dem Umstand geschuldet, dass die wichtige Information, in welcher Höhe die Gemeinde für 2025 mit Zahlungen aus dem – von der Gemeinde vorfinanzierten – Breitbandausbau rechnen könne, erst jetzt eingegangen sei. Die 700 000 Euro an Liquidität konnten so erst jetzt in den Haushaltsentwurf eingeplant werden.