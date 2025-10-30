Großprojekte in Weilheim: Mobilfunkmast steht – nur der Strom fehlt

Zwei Weilheimer Großprojekte biegen auf die Zielgerade ein. Sowohl der Mobilfunk- als auch der Glasfaserausbau sollen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.
Flächendeckender Mobilfunkempfang und schnelles Internet sind im Hechinger Stadtteil Weilheim langgehegte Wünsche. Voraussichtlich in etwa drei Monaten werden beide in Erfüllung gehen. Dann soll sowohl der Mobilfunkmast auf dem Bleichberg an das Stromnetz angeschlossen als auch das Glasfasernetz aktiv sein. Das teilt Ortsvorsteher Gerd Eberwein im Gespräch mit unserer Redaktion mit.