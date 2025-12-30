Großprojekte in Rottweil: Hängebrücke, Sparzwang, große Ziele – das sagt OB Christian Ruf zu 2025

Was für ein Jahr in Rottweil: Hängebrücken-Baustart, Sparzwänge, Landesgartenschau, Parkärger – wir fragen OB Christian Ruf im großen Interview, wie er auf die Themen blickt.
„Die Erwartungen sind enorm“ – dessen war sich Oberbürgermeister Christian Ruf bewusst, als er vor fast genau drei Jahren, nur Stunden nach der damaligen Weihnachtsmarkt-Eröffnung, in sein Amt eingeführt wurde. Seither ist der OB gefühlt ununterbrochen im Dienst, und jedes Jahr, so scheint es, wird in Rottweil mit all den Großprojekten noch intensiver, noch herausfordernder.