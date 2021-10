Großprojekte in Hausen am Tann

3 Der Landkreis wird die Ortsdurchfahrt in Hausen am Tann im kommenden Jahr sanieren. Dann wird die Gemeinde auch gleich die Wasser- und Abwasserleitungen neu verlegen. Mittel für diese Großinvestition hat der Gemeinderat im Haushalt bereits zur Verfügung gestellt. Foto: Visel

Weitere Investitionen in den Ausbau des Breitbandnetzes hat der Gemeinderat Hausen am Tann für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Zudem soll im kommenden Jahr mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt begonnen werden.















Hausen a. T. - "Wir wollen am Breitband-Ausbau weiter dranbleiben", sagt Bürgermeister Stefan Weiskopf. So möchte die Gemeinde neben der Backbone-Leitung, deren Verlegung sich verschoben hat, im kommenden Jahr auch gleich weitere Straßenzüge mit Glasfaserleitungen erschließen.

Dieses Vorgehen soll nun unter anderem mit dem Verwaltungsverband abgestimmt werden. Zudem wurde die Verwaltung vom Gemeinderat damit beauftragt, sich fachlich beraten zu lassen und die entsprechenden Fördermittel für den Breitbandausbau zu beantragen.

Ein weiterer Posten im Investitionshaushalt 2022 werden Erhaltungsmaßnahmen am Rathaus und an der Leichenhalle sein. "Das stehen einige kleinere Dinge wie Malerarbeiten an", betont Weiskopf.

Neue Wasser- und Abwasserleitungen

Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt, für die die Gemeinde bereits in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Mittel bereitgestellt hatte, steht für die Gemeinde Hausen am Tann im kommenden Jahr ein Großprojekt an. Der Landkreis wird die Straße sanieren, die Gemeinde in diesem Zusammenhang neue Wasser- und Abwasserleitungen legen. Auch die Verlegung der Backbone-Leitung fürs Breitband ist dann geplant. "Wir gehen davon aus, dass für unsere Maßnahmen Kosten von etwas unter 800 000 Euro anfallen werden", sagt Weiskopf.

"Wir müssen dann auch wieder Schulden aufnehmen, um die Maßnahmen Ortsdurchfahrt und Breitband finanzieren zu können", betont der Bürgermeister. Wie hoch der Kreditbedarf sein werde, stehe noch nicht fest. "Das hängt auch davon ab, wie viele Grundstücke wir verkaufen können." Die Gemeinde besitzt im neuen Baugebiet Lehr noch fünf Baugrundstücke.

Die Neugestaltung der Ortsmitte, für die schon Planungen vorliegen, ist laut Weiskopf eine extra Maßnahme, die nicht mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt zusammenhänge und später realisiert werde.

Allerdings werde im kommenden Jahr wohl das Eckbauernhaus abgerissen. Auf dem Grundstück in der Ortsmitte will ein Investor ein neues Gebäude erstellen.