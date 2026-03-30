Großprojekt in Steinen: Kita der AB-Gemeinde startet im Herbst

Beim Tag der offenen Tür im Rohbau des neuen AB-Gemeindezentrums und der Kita Schmetterling nutzten zahlreiche Bürger die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Räumen zu verschaffen.

Zahlreiche Bürger und Gemeindemitglieder haben am Samstagnachmittag die Chance genutzt, um sich den Rohbau des neuen Gemeindezentrums der AB-Gemeinde anzusehen. Pastor David Grau und Peter Widmer führten sie durch die Räume und erläuterten ihre Funktion. Widmer ist Mitglied der AB-Gemeinde und hat ehrenamtlich die bautechnische Begleitung des Gebäudes übernommen. Der Bau soll im Juli fertig gestellt sein, Anfang September soll der Kindergarten in Betrieb gehen. „Wir starten zunächst mit zwei Gruppen“, sagte David Grau. Im kommenden Jahr sollen dann die anderen Gruppen ihren Betrieb aufnehmen.

Für 2027 würden noch Erzieher gesucht. Insgesamt gibt es vier Gruppen und eine Spielgruppe. In letzterer können Kinder an zweieinhalb Tagen für jeweils zwei bis drei Stunden betreut werden. Wenn die Kita Schmetterling voll belegt ist, werden 98 Kinder betreut.

Bis zur Eröffnung gibt es noch einiges zu tun. Fußböden müssen noch verlegt, Heizungen, sanitäre Einrichtungen und Beleuchtung installiert und die Räume eingerichtet werden, Von den Decken hängen derzeit nur die Kabel herab.

Licht von oben für den Gemeindesaal

Wichtig ist der AB-Gemeinde der 260 Quadratmeter große Gemeindesaal im ersten Obergeschoss des Gemeindezentrums, der Platz bietet für 199 Personen. Hier finden die Gottesdienste und Veranstaltungen statt. Grau sagte, das große Fenster zur Wohnbebauung könne nicht geöffnet werden, damit kein Schall von Gottesdiensten oder Musikproben zu den Gebäuden im „Alte Weberei“-Areal dringt. Die Fenster zur Straße können geöffnet werden. Von oben fällt Licht in den Gemeindesaal. Hinter der Bühne wird eine LED-Leinwand mit einer hohen Lichtstärke errichtet. Von einem Mutter-Kind-Raum kann man durch ein großes Fenster in den Saal blicken. Im Untergeschoss wird für das gemütliche Verweilen ein Café eingerichtet, für das laut Grau noch kein Betreiber gefunden ist.

Die beiden Männer zeigten den Bürgern auch die drei Wohnungen im zweiten Obergeschoss. Sie sind 60, 90 beziehungsweise 120 Quadratmeter groß.

Wohnungen sind begehrt

Für die größte Wohnung gibt es einen Bewerber, für die kleineren Wohnungen mehrere Bewerber. Die Wohnungen sind für Mitarbeiter der AB-Gemeinde reserviert. Grau wies auf den Rollstuhlwechselraum hin, der errichtet werden musste, um auf breitere Eingänge verzichten zu können. Die Wohnungen haben auch eine Terrasse, auf der man die Sonne genießen kann.

Vom Ober- ging es ins Kellergeschoss, wo zwei Jugendräume und ein Lagerraum für den Kinder-Ferienclub eingerichtet sind. Das Gebäude hat auch eine kleine Tiefgarage, die derzeit noch nicht beleuchtet ist. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Egertenweg gibt es auch oberirdische Parkplätze.

Am Wochenende darf die AB-Gemeinde den Schulhof der benachbarten Freien Evangelischen Schule nutzen. Im Gegenzug darf die Schule den Gemeindesaal beispielsweise für Schulanfangsgottesdienste nutzen.

Nach 90 Minuten konnte David Grau die Tür im Erdgeschoss wieder abschließen. Die Bürger stellten zahlreiche Fragen und haben nun einen Eindruck von den Räumen.