Großprojekt in Steinen: Kita der AB-Gemeinde startet im Herbst

Beim Tag der offenen Tür im Rohbau des neuen AB-Gemeindezentrums und der Kita Schmetterling nutzten zahlreiche Bürger die Gelegenheit, sich einen Eindruck von den Räumen zu verschaffen.
Zahlreiche Bürger und Gemeindemitglieder haben am Samstagnachmittag die Chance genutzt, um sich den Rohbau des neuen Gemeindezentrums der AB-Gemeinde anzusehen. Pastor David Grau und Peter Widmer führten sie durch die Räume und erläuterten ihre Funktion. Widmer ist Mitglied der AB-Gemeinde und hat ehrenamtlich die bautechnische Begleitung des Gebäudes übernommen. Der Bau soll im Juli fertig gestellt sein, Anfang September soll der Kindergarten in Betrieb gehen. „Wir starten zunächst mit zwei Gruppen“, sagte David Grau. Im kommenden Jahr sollen dann die anderen Gruppen ihren Betrieb aufnehmen.