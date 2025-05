Großprojekt in St. Georgen: Noch immer drängt Wasser in die Tiefgarage – doch woher?

Groß feiert St. Georgen an diesem Samstag einen Meilenstein der Innenstadtsanierung: Marktplatz und Tiefgarage werden eröffnet. Es bisschen Baustelle bleibt aber noch. Denn es gibt einige Mängel zu beseitigen – und ein großes Problem in der Tiefgarage.

Groß ist die Vorfreude auf diesen Samstag, 10. Mai, bei Stadtverwaltung und Gemeinderat: Nach gut zweijähriger Bauzeit werden der frisch sanierte St. Georgener Marktplatz und die darunterliegende Tiefgarage endlich der Allgemeinheit übergeben. Doch einen kleinen Wermutstropfen hat die Sache dann doch, wie in jüngster Gemeinderatssitzung deutlich wurde. Denn Landschaftsplaner Jürgen Pfaff und Stadtbaumeister Alexander Tröndle hatten am Mittwochabend teils schlechte Nachrichten im Gepäck.

Das Positive vorweg: Der Großteil der Arbeiten wird pünktlich zur Eröffnung fertig. Nur einzelne Maßnahmen müssen im Anschluss an die offizielle Einweihung noch ausgeführt werden. Unter anderem weisen drei der Ortbetonfelder auf dem Platz Mängel auf und müssen noch einmal komplett neu gegossen werden. Zudem müssen Wasserschäden am Glas-Kubus beseitigt werden.

In der Woche vor der Eröffnung laufen die Arbeiten auf dem Marktplatz noch. Doch die Vision ist schon klar erkennbar. Foto: Helen Moser

Ein entscheidendes Problem bleibt aber vorerst: Noch immer dringt Wasser in die Tiefgarage unter dem Marktplatz ein – obwohl die im Laufe der Baumaßnahmen eigentlich komplett abgedichtet werden sollte. Die Verantwortlichen vermuten, dass sich in einem mit Schotter aufgefüllten Zwischenraum zwischen der Decke der Tiefgarage und dem Gebäude Am Markt 3 Wasser sammelt.

Rätselraten zur Herkunft des Wassers

Doch wo kommt es her? Erklärungsversuche gibt es gleich mehrere: Zum einen drücke Wasser vom Berg her, erklärte Pfaff in der Sitzung. Hinzu kämen teils undichte Wasserleitungen, die durch das Gebäude Am Markt 3 verlaufen. Und dann ist da noch die fehlende Abdichtung in Richtung Rathaus und Hauptstraße. Alle drei Seiten der Tiefgarage vom Marktplatz her seien abgedichtet, erklärte Pfaff. Bezüglich der Westseite in Richtung Rathaus sei man derweil in intensivem Austausch mit den dortigen Planern. Denn dort steht die Sanierung unmittelbar bevor.

Eine Visualisierung zeigt, wie die Planer den neuen Marktplatz erdacht haben. Mittlerweile ist die beinahe Realität. Foto: faktorgruen | Landschaftsarchitekten bdla Beratende Ingenieure Partnerschaftsgesellschaft mbB

Das Problem: „Wir wissen noch nicht genau, wie das Wasser reinzieht und wo – das ist ja immer die Krux dabei“, meinte Pfaff. Nun gehe es darum, so viele potenzielle Eintragsstellen wie möglich zu identifizieren und auszuschließen beziehungsweise zu verdichten. Unter anderem haben die Verantwortlichen eine Rampe westlich des Marktplatzes im Verdacht.

Potenzielle Schwachstellen sind schwer zu erreichen

Besonders ärgerlich: Der Wassereintrag ist an manchen stellen der gerade erst sanierten Tiefgarage bereits zu sehen. „Man muss dem nachgehen und den Grund finden“, betonte Tröndle daher. Doch viele Bereiche der Tiefgarage sind für entsprechende Arbeiten schlecht bis gar nicht zu erreichen. Was vor 50 Jahren technisch nicht gemacht wurde, „können wir jetzt nicht mehr beheben“, meinte Tröndle. Mit der Situation vor der Sanierung sei die aktuelle Lage zwar längst nicht vergleichbar. „Aber ärgerlich ist es natürlich.“

Feierliche Eröffnung

Marktplatz-Einweihung

Das Programm beginnt am Samstag, 10. Mai, um 11 Uhr mit der feierlichen Eröffnung der Tiefgarage. Zunächst sind Grußworte geplant, dann wird der Marktplatz von den Pfarrern gesegnet. Im Anschluss erfolgt die erste offizielle Einfahrt in die Tiefgarage.

Rathaus-Sanierung

Um 12 Uhr erfolgt der symbolische Spatenstich für die Rathaussanierung auf dem Rathausvorplatz – inklusive kurzer Redebeiträge und Showeinlagen zum Thema Holz. Um 13 und 15 Uhr starten Führungen durch das A.-Maier-Gebäude als Ausweich-Rathaus.

Rahmenprogramm

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) bietet am Samstag verlängerte Öffnungszeiten bis mindestens 16 Uhr an. Auf dem Marktplatz ist zudem buntes Markttreiben nebst musikalischer Unterhaltung. Auch ein Kinderprogramm gibt es.