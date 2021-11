Für den Ausbau der Schillerstraße hat das Ingenieurbüro Weisser/Kernl Kosten von rund zwei Millionen Euro ermittelt. Die Baumaßnahme könnte in drei Abschnitte aufgeteilt werden. Der Gemeinderat hat die vorgeschlagene Vorgehensweise in der Sitzung am Mittwoch grundsätzlich gebilligt.