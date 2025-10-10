Großprojekt in Deißlingen: Um den Klimawandel vor Ort voranzubringen

Die Bürgerenergiegenossenschaft Deißlingen plant eine große PV-Anlage auf ehemaligen Gipsgruben und sucht weitere Mitstreiter.
BED plant eine große PV-Anlage auf den ehemaligen Gipsgruben. Eine PV-Anlage, die dreimal so viel Sonnenstrom produziert, wie Deißlingen und Lauffen verbrauchen. Oder so viel, wie die Firma Knauf Gips verbrauchen würde, würde man von Gas komplett auf Strom umstellen. Die zudem auf aufgeschütteten, renaturierten Gipsgruben steht, weit weg von Straßen und Häusern, so dass sie nicht stört.