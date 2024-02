Großprojekt in Bisingen: Sechs Gebäude, 33 Wohnungen

1 Auf dieser Fläche sollen mehrere Häuser mit insgesamt 33 Wohnungen entstehen. Foto: Kauffmann

Hinter dem Fristo, zwischen Breitenwasen und Hechinger Straße, ist eines der größten Immobilienprojekte Bisingens geplant. Dahinter steckt ein Bauherr, der sagt: „Ich will, dass die Leute hier günstig wohnen.“









Wer am Bauzaun steht, kann es sich noch nicht so recht vorstellen: Wo heute Schlaglöcher sind und Aushubmaterial lagert, sollen sechs Gebäude mit 33 Wohnungen samt Tiefgarage entstehen. Über das Großprojekt berät der Gemeinderat an diesem Dienstag (siehe Info) – gleichwohl hat die Baubehörde des Landratsamts das letzte Wort in allen Belangen: