Großprojekt geplatzt: Aus für Wasserstoff-Labor in VS – Millionenprojekt endgültig gescheitert

Es sollte ein Zukunftsprojekt für die H2-Forschung werden – nun ist alles vorbei. Das Real- und Testlabor auf dem Ex-Schlachthofareal in Schwenningen wird nicht gebaut.
Die Begeisterung der Beteiligten war groß, ebenso wie ihre Zuversicht, am Standort Schwenningen auf dem ehemaligen Schlachthofareal in Schwenningen ein Wasserstoff-Real- und Testlabor aufbauen zu können. 2020 waren die ursprünglichen Pläne dafür bekannt gemacht worden. Auch Hans-Walter Haller, Geschäftsführer der Industriebau-Firma Haller, der das Gelände gehört, hatte seinerzeit sein Faible für die Energiegewinnung mit Wasserstoff betont.