Großprojekt für den Turnverein: 1,7 Millionen Euro für Hallenausbau in Oberschopfheim

1,7 Millionen Euro für Hallenausbau in Oberschopfheim

1 Die Sporthalle des Turnvereins Oberschopfheim ist zu klein. Jetzt ist an der Westseite ein Anbau zur Platzerweiterung geplant. Frühster Baubeginn ist im Jahr 2026 Foto: Bohnert-Seidel

800 Mitglieder zählt der Turnverein Oberschopfheim heute – und die brauchen ausreichend Platz. So steht dem Verein eine der bislang größten Investitionen bevor: Die Turnhalle wird erweitert und umfassend energetisch saniert.









Link kopiert



Mehr Platz und ein zeitgemäßes Ambiente seien dringend nötig. Schließlich zählt der TV Oberschopfheim so viele Mitglieder wie noch nie in seiner 105-jährigen Geschichte und die Halle zeigt sich noch immer in ihrem alten Kleid. Für den angedachten Neubau und die umfassende energetische Sanierung des Altbestands kalkuliert der Verein 1,7 Millionen Euro.