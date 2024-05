"Großherzog" in Villingen

1 Daniele Piattello ärgert sich um die Baustelle vor seinem Lokal. Foto: Eva-Maria Huber

Nix gegen eine Baustelle vor dem Haus. Doch Daniele Piattello hätte gerne mehr Infos gehabt zu den Bauarbeiten vor seinem Lokal, zumal die Gästezahl im „Großherzog“ in Villingen deutlich geschrumpft sei. Nun schaltet er einen Anwalt ein.









Daniele Piattello steuert über einen provisorischen Steg den Parkplatz an, der an der Großherzog-Karlstraße in Villingen liegt und den er sich mit einem Arzt teilt.