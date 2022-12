In der neuen JVA gibt’s Fußbodenheizung – Sicherheitskonzept bleibt geheim

Großgefängnis in Rottweil

1 In der Rottweiler Stadthalle werden 2018 die Entwürfe für die JVA aus dem Architektenwettbewerb vorgestellt. Hier der Siegentwurf. Foto: Nädele

Was für ein Mega-Projekt: Die Dimensionen der geplanten JVA in Rottweil wurden am Mittwoch im Gemeinderat überdeutlich. Dabei ging es um mögliche Ausbruchsversuche ebenso wie um Fußbodenheizung, das Kleinspielfeld und Wanderparkplätze.















Rottweil - Ein "Kleintransporter" sei nötig gewesen, um allein die vielen Ordner mit dem Bauantrag in mehrfacher Ausführung nach Rottweil zu transportieren – damit machte Thomas Steier, Amtsleiter der zum Finanzministerium gehörenden Abteilung Vermögen und Bau Baden-Württemberg, in der Sitzung am Mittwochabend deutlich, mit wie viel Aufwand das Mammutprojekt verbunden ist.

Oberbürgermeister Christian Ruf zeigte sich hocherfreut, dass das Projekt jetzt mit großen Schritten weitergehen kann. Immerhin werde durch den Neubau in Rottweil mit nun 502 Haftplätzen die Hälfte des zusätzlichen Bedarfs im Land abgedeckt. "Die JVA wird dringend gebraucht", so Ruf.

Photovoltaik massiv nachgerüstet

Den Stadträten wurden die relevanten Änderungen vorgestellt, die auch im Städtebaulichen Vertrag Niederschlag finden. Gleich vorweg: Alles ging einstimmig durch. Die gravierendste Änderung: Alle Dächer bis auf das Gebäude der Torwache sind jetzt komplett mit Photovoltaik ausgestattet, darunter befindet sich die Dachbegrünung. Es sei wichtig gewesen, hier massiv nachzurüsten, begrüßte OB Ruf das geänderte Energiekonzept.

Thomas Steier versicherte, dass das Projekt mit seinen 50 000 Quadratmetern Nutzfläche gleich geblieben ist und alles, was im Rahmen der Bürgerbeteiligung zugesagt wurde, weiter im Bauantrag enthalten ist. Die Stadt Rottweil sei bei der ganzen bisherigen Entwicklung ein "sehr guter und verlässlicher Partner gewesen", lobte er.

Energiekonzept ist ganz neu

Regina Mersmann von der Planungsgruppe Wörmann – die nach dem Architektenwechsel nun am Ruder ist – ging detailliert auf Änderungen ein. Die Torwache der JVA wurde etwas verschoben, das Kleinspielfeld und die Wasserrückhaltebecken überschreiten minimal die Grenzen. Die komplette Überarbeitung des Energiekonzepts hat zur Folge, dass es in den Hafträumen Fußbodenheizung gibt. Etliche weitere Technikräume in den Gebäuden wurden notwendig.

Keine Chance für Wurfhaken

Mersmann gab Einblicke in das künftige Freigängerheim, in einen "Freistunden"-Innenhof und in den Aufbau der Betonmauer, die das Gefängnis umschließt – oben abgerundet, damit Wurfhaken dort keinen Halt finden können.

Zum Sicherheitskonzept an sich hielten sich Steier und Mersmann bedeckt. Auf die Frage von Arved Sassnick (SPD+FFR) wie Ausbruchsversuchen per Hubschrauber begegnet werden könne, erklärte Steier schmunzelnd: "Seien Sie versichert: Sicherheit geht vor." Auch Einzelheiten in Sachen Brandschutz und das Vorgehen im Fall eines Feuers sei bereits mit der Feuerwehr besprochen – Details werden jedoch nicht öffentlich gemacht, hieß es auf die Nachfrage von Hubert Nowack (Grüne).

Moderner Haftvollzug gewährleistet?

Frank Sucker erkundigte sich, ob ein moderner Haftvollzug, bei dem der Schwerpunkt auf der Integration liegt, trotz der Änderungen im Raumkonzept gewährleistet sei? Laut Steier betreffen die Änderungen nicht den Vollzug selbst, sondern lediglich Nebenräume. Auf Suckers Frage zum Energiekonzept informierte der federführende Amtsleiter, dass das Großgefängnis durch Sonnenstrom und mehrere Luft-Wärmepumpen beheizt werde. Um Spitzen abzufangen gebe es außerdem eine Hackschnitzel-Anlage. Man müsse sich in einer JVA diesbezüglich 200-prozentig absichern. "Wenn was kaputt geht, können sie niemanden ins Homeoffice schicken."

Parkplätze weit über den gesetzlichen Vorgaben

Mit 178 Parkplätzen liege man weit über den gesetzlichen Vorgaben, betonte er auf die Nachfrage von Ira Hugger (Grüne). Auch Wanderparkplätze wird es an der JVA im Gebiet "Esch" geben.

Was die Kosten angeht, nach denen Frank Sucker sich ebenfalls erkundigte, verwies Steier auf die 280 Millionen Euro, die im Staatshaushalt hinterlegt sind. Das sei der Stand aus dem vierten Quartal 2021. "Uns ist bewusst, dass das Gefängnis zu diesem Preis sicher nicht gebaut werden kann", so Steier. Wie sich die Baupreise weiter entwickeln, könne man nicht absehen.

Große Hoffnung auf Baustart im Herbst 2023

Oberbürgermeister Ruf hofft nun, dass das Projekt in den aktuellen Haushaltsberatungen des Landtags durchgeht und im Herbst 2023 mit dem Bau begonnen werden kann. Nicht nur Thomas Steier ist da gutere Dinge, auch FDP-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Daniel Karrais machte große Hoffnung. Die Beschlüsse seien bei den bisherigen Beratungen einstimmig gewesen. Überraschungen seien kaum zu erwarten. Die neue JVA in Rottweil rückt näher.