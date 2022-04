, aktualisiert am 21.04.2022 - 15:35 Uhr

Im Großraum Oberndorf sind am Donnerstagmittag hunderte Haushalte ohne Internet und Telefon. Der Grund ist eine Flächenstörung, die wohl auf einen Kabelfehler zurückzuführen ist.















Kreis Rottweil - Von Oberndorf über Waldmössingen bis nach Schramberg - am frühen Donnerstagnachmittag war plötzlich das Internet weg und auch das Telefon funktioniert nicht mehr.

Wie die Telekom auf Ihrer Website mitteilt, gibt es aktuell eine Flächenstörung. Die Behebung wird jedoch wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Online können Kunden anhand ihrer Telefonnummer prüfen, ob sie betroffen sind. Als voraussichtliches Ende des Ausfalls gibt die Telekom in diesem Tool zur "Leitungsprüfung" etwa 23.30 Uhr an.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt eine Sprecherin des Unternehmens, dass die Störung "auf eine Beschädigung oder Unterbrechung des Glasfaserkabels zwischen Epfendorf und Oberndorf am Neckar zurückzuführen" sei. Weiter erklärt sie, dass bereits Techniker vor Ort wären um den Schaden zu beheben. Einen genauen Zeitpunkt, wann die Leitung wieder funktionieren wird, könne sie jedoch - im Gegensatz zum Online-Tool - nicht nennen.

