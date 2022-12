Großfirma nach VS

1 Der Schwenninger Immobilienfachmann Alexander Baum sucht eine Immobilie für eine große Firma, die sich in der Region ansiedeln will. Foto: Baum

Die Ansiedlung von Großunternehmen fällt in VS und Umgebung sowie der ganzen Region bisweilen schwer, wenngleich anzunehmen wäre, dass Städte und Gemeinden ein solches mit Handkuss in ihren Gefielden aufnehmen würden.















Villingen-Schwenningen - Dies zeigt nun die Stellungnahme von Alexander Baum zu einem laufenden Verfahren, dass auch eine solche Angelegenheit mit zahlreichen Hürden verbunden sein kann.

Ein großes Unternehmen der Automobil-Zulieferbranche möchte sich zeitnah in der Region ansiedeln. "Es geht um eine sehr große Produktionsstätte mit vielen Arbeitsplätzen", berichtet Immobilienfachmann Alexander Baum aus Schwenningen.

International agierender Konzern

Sein in der Region führendes Büro ist nun dabei, eine entsprechende Immobilie zu finden. "Es handelt sich bei dem Interessenten um einen international agierenden Konzern, der durch bestehende Verträge starkes Wachstum abgesichert hat", konkretisiert der Schwenninger Makler den Suchauftrag. Deswegen werde vom Kunden eine bestehende Produktionsstätte bevorzugt, für einen Neubau mit Planungs-, Genehmigungs- und Bauphase sei schlicht zu wenig Zeit.

Nähe zu Herstellern im Land

Prinzipiell könnte das Unternehmen überall auf dem Globus produzieren, allerdings suche man bewusst die Nähe zu den bekannten Herstellern und das Automotive-Cluster in Baden-Württemberg. Konkret geht es um eine Produktionsfläche in der Größenordnung um 8 bis 14 000 Quadratmeter. Auch die Miete oder der Kauf einer noch größeren Immobilie sei denkbar, da sich bei anhaltendem Wachstum weiterer Flächenbedarf ergibt. Zudem sollten Büroflächen an die Produktion angedockt sein.

Bezug Ende 2023 angepeilt

"Am besten wäre eine zeitnahe Verfügbarkeit", berichtet Baum von der Dringlichkeit, der Bezug spätestens im dritten oder vierten Quartal 2023 wäre aber möglich. "Klar ist bereits jetzt, dass in einem Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet werden soll." Die Anlieferung der Rohmaterialien erfolge ausschließlich tagsüber, so dass in den Ruhezeiten keine besondere Verkehrsbelastung zu erwarten sei.

Eine Einschränkung

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Da das ansiedlungswillige Unternehmen vom Umweltbundesamt in der Wassergefährdungsklasse 3 eingestuft wurde, bietet sich ein Industrie- oder Gewerbegebiet mit wasserschutzrechtlichen Einschränkungen weniger an, "wenngleich dies kein absoluter Ausschlussgrund ist", so Baum.

Ein Gewinn

Für die Region wär die Ansiedlung ein echter Gewinn, betont der Immobilienexperte. "Es würden nicht nur zahlreiche Arbeitsplätze in der Region entstehen, durch die innovativen Technologien wären diese auch besonders sicher." Angesichts der herausfordernden Zeiten für Kommunalfinanzen dürfte auch die Chance, Gewerbesteuer zu vereinnahmen, ein interessanter Aspekt sein.