Großfamilien sind das Problem Aichhalden bei Corona-Fällen im Kreis an der Spitze

Aichhalden - Das Thema Corona ist am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderats auf den Tisch gekommen. Stefan Wiedmann wollte wissen, weshalb Aichhalden bei den positiven Corona-Fällen im Kreis Rottweil im Verhältnis zur Einwohnerzahl an der Spitze stehe. Laut Bürgermeister Michael Lehrer berichtige das Gesundheitsamt Rottweil die Zahlen nur einmal wöchentlich.