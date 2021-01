Großfamilie in Corona-Zeiten Jeder Tag in Freudenstadt ist eine Herausforderung

Ganze 13 Wochen hat Daniel seither die Einrichtung besucht. Jetzt hat Sabine Sengstock, ihren Kleinsten rund um die Uhr um sich. Ihn zu beschäftigen sei nicht immer einfach, erklärt sie, schließlich müsse sie sich auch intensiv um dessen sechsjährigen Bruder Simon kümmern.

Der wurde im vergangenen Herbst eingeschult. Eineinhalb Wochen vor den Weihnachtsferien musste er zuhause bleiben. Durch das ständige Lüften in den Klassenzimmern hatte er sich eine starke Erkältung eingefangen. Dann kam die Schulschließung. Seither muss er die Schulaufgaben zuhause erledigen. Dass sein kleiner Bruder tun und lassen kann was er will, während er am Tisch sitzt und lernt, das nervt Simon ganz besonders.

Oft unmotiviert und lustlos

"Mir fehlt die Schule", sagt Simon. Denn viel lieber würde er gemeinsam mit seinen Klassenkameraden als zuhause alleine lernen. "Er hat in der kurzen Zeit noch nicht gelernt wie man lernt", betont Sabine Sengstock. Ihn zu motivieren, den Wochenplan zu erfüllen, sei nicht einfach. Wenn bei den Aufgaben nichts mehr vorwärts geht braucht Simon eine Pause. Dann tobt er mit Daniel durch die Wohnung, veranstaltet spontan eine Musik-Lichter-Party oder macht andere Späße. Danach fällt ihm das Lernen wieder leichter.

"Die Kinder haben sich verändert", beschreibt Sabine Sengstock die Situation. Oftmals seien sie unmotiviert und lustlos. Vor allem der Kontakt zu Freunden fehle. Der kleine Daniel baue seinen Frust meist durch Toben ab oder mache mit viel Lärm auf sich aufmerksam, wenn mal wieder keiner Zeit für ihn hat. Das sei, so die Mutter, für den Rest der Familie manchmal sehr anstrengend. Obwohl sie auch versucht, die Familie mit Lieblingsessen bei Laune zu halten, lägen die Nerven oftmals blank, und dann müsse der Süßigkeitenschrank dran glauben.

Die drei älteren Kinder kommen mit der derzeitigen Situation weit besser zurecht. Auch wenn der 14-jährigen Katharina, die die neunte Klasse des Kepler-Gymnasiums besucht, das Volleyball-Training, die Pfadfinder Royal Rangers, der Jugendtreff der Crossroads International Church und ihre Freunde fehlen – mit dem Lernen zuhause hat sie kaum Probleme.

Genauso wie ihr 17-jähriger Bruder Florian, Schüler der elften Klasse am Technischen Gymnasium, wird Katharina von den Lehrern online unterrichtet, was allerdings nicht immer klappt. Florian und sein 19-jähriger Bruder Philipp, Elektrotechniker-Lehrling im dritten Lehrjahr, wurden von Schule und Berufsschule mit Tablets ausgestattet. Katharina darf für die Schule den zweiten Familien- Laptop benutzen. Ihre Freizeit füllt sie mit Malen und online-Meetings mit Freundinnen aus.

Oft spielt Katharina auch mit ihren kleinen und großen Brüdern. Diese wissen sich ebenfalls zu beschäftigen: Florian hat eine Steuerung für das Tor am Gartenhaus gebaut und Philipp studiert nebenbei Theologie. Was Florian am meisten nervt: "Dass ich manchmal den ganzen Tag vor dem Bildschirm hocke und am Abend, wenn ich fertig bin, nicht mehr raus kann."

Vater Michael Sengstock ist tageweise im Homeoffice und hat durch die Kurzarbeit ab und zu einen Tag frei. Momentan steht für die ganze Familie viel frische Luft auf dem Programm. Dann geht es zum Schlittenfahren und wenn die Zeit knapp ist, auf eine Runde um den Marktplatz. Bei schlechtem Wetter wird gemeinsam gebastelt und sich die Zeit mit Gesellschaftsspielen vertrieben.

Sabine Sengstock ist im Internet ständig auf der Suche nach neuen Ideen. Am Wochenende kommt meist die große Schwester Stefanie zu Besuch. Die 21-jährige Zahntechnikerin wohnt seit einigen Monaten in Villingen-Schwenningen. Sie hat sich vergangenes Frühjahr verlobt und möchte ihren Freund im Juli heiraten. "Wir wissen nicht, was auf uns zukommt", sagt Stefanie zu der Hochzeit, die mit kirchlicher Trauung und anschließender Feier im Lokal geplant ist – zumal ein Teil der Gäste aus Spanien kommt. "Wir hoffen, dass wir mit unseren Gästen feiern können", so Stefanie Sengstock, die schon alles für den großen Tag organisiert hat. Auch vergangene Weihnachten hat sie ihre Familie besucht. Als einziges Familienmitglied nicht dabei war Christian, mit 23 Jahren das älteste der Kinder. Er studiert Betriebswirtschaft in Trier und kommt nur selten zu Besuch. Ihm ist die Ansteckungsgefahr auf der langen Zugfahrt einfach zu hoch.

Obwohl die Familie zusammenhält und sich alle beim Lernen und der Hausarbeit gegenseitig unterstützen: "Wir kamen und kommen an unsere Grenzen und sind als Eltern nervlich ab und zu echt platt", beschreiben Sabine und Michael Sengstock die aktuelle Situation. Bei der Bewältigung der coronabedingten Alltagsprobleme hilft ihnen der Zusammenhalt in der Großfamilie, vor allem aber ihr Glaube, der ihnen Rückhalt und Hoffnung gibt.