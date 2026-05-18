Großes Wiedersehen: Erinnerungen an Schulzeit und Klosterleben in Rottweil

Einstige Internatsschüler des Franziskanerkollegs feiern großes Wiedersehen im Haus St. Antonius. Sogar Alphörner erklingen zur Mittagsstunde.
Ihre Schulzeit liegt zwar mehr als 60 Jahre zurück, doch als sich die Ehemaligen des Franziskanerkollegs vor wenigen Tagen in ihrem einstigen Internat, dem heutigen Haus St. Antonius, dem hübschen Backsteingebäude in der Johanniterstraße, treffen, könnte man meinen, sie hätten sich gerade vorgestern zum letzten Mal gesehen. Die Freude über das Wiedersehen ist groß, sind die einstigen Schüler doch in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ihre Schulzeit in Rottweil, am Albertus-Magnus-Gymnasium, liegt zwischen 1956 und 1973. Das ist lange her.