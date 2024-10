Großes Treffen in Rangendingen

1 Der Neubau der Firma Erbe in Rangendingen - hier fand kürzlich das von der IHK organisierte Treffen statt. Foto: Ralph Koch

Rund 50 Unternehmer trafen sich in Rangendingen und wurden unter anderem von Bürgermeister Manfred Haug zum Stand der Dinge informiert.









So viele Firmenchefs an einem Ort gibt es nicht oft: mehr als vier Dutzend von ihnen trafen sich zur Veranstaltung „IHK vor Ort“ bei der Firma Erbe in der Rudolf-Diesel-Straße. Helmut Scherer, Chief Technology Officer beim Elektromedizin-Unternehmen, führte seine Wirtschaftskollegen durch das im Mai neu eröffnete Werk der Firma.