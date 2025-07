Volle Punktzahl für Camellia von der Nagolder Musikschule. Beim 14. Internationalen Piano Talents-Wettbewerbs in Mailand wusste die Sechsjährige zu überzeugen.

Nachdem sich die sechsjährige Camellia Hope Guo im Mai mit einem achtminütigen Videobeitrag erfolgreich für die finale Runde des 14. Internationalen Piano Talents-Wettbewerbs in Mailand qualifizieren konnte, reiste die Familie dieser tage in die italienische Metropole.

Die junge Pianistin aus der Klavierklasse von Julia-Laura Andrei an der Städtischen Musikschule war bestens vorbereitet und erspielte sich vor der international besetzten Fachjury aus Konzertpianisten und Hochschuldozenten den „First Prize Absolute Prize“ in der Kategorie A, also den 1. Preis mit voller Punktzahl.

Der Wettbewerb wird vom Verein „Piano Friends“ (https://www.pianofriends.eu/) ausgerichtet und zieht jährlich zahlreiche Nachwuchspianistinnen und –pianisten aus der ganzen Welt an, die in der traditionsreichen Casa Verdi an der finalen Wettbewerbsrunde antreten.

„Vor diesem Hintergrund ist das Abschneiden der jungen Pianistin aus Nagold ein bemerkenswerter Erfolg“, freut sich Musikschulleiter Christian Pöndl.