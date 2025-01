1 Der Bosch-Schriftzug ist auch über der Autobahn A8 am Parkhaus der Stuttgarter Messe zu sehen. Foto: Imago/imagebroker/Arnulf Hettrich

Wo in Stuttgart befindet sich die Wiege des Bosch-Konzerns? Und: Seit wann ist das Unternehmen in China aktiv? Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie ein echter Bosch-Profi sind.









Bosch ist ein global agierender Konzern mit rund 430 000 Beschäftigten an 468 Standorten in 60 Länder. Dieser weltweit starke Auftritt ändert aber nichts daran, dass das Unternehmen mit der Zentrale auf der Gerlinger Schillerhöhe weiterhin tief in der Region Stuttgart verwurzelt ist.