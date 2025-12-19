Großes Projekt, große Sorgen: Geplantes Fünf-Familien-Wohnhaus in Oberschopfheim steht in der Kritik

Dem Ortschaftsrat von Oberschopfheim lag in seiner letzten Sitzung für das Jahr 2025 ein Bauantrag für ein Mehrfamilienwohnhaus zur Kenntnisnahme vor. In der Leutkirchstraße/Ecke Schulstraße soll ein Fünf-Familienwohnhaus entstehen. Die Fläche wird ausgereizt. Für die erforderlichen zwei Parkplätze pro Wohneinheit, laut Stellplatzsatzung der Gemeinde Friesenheim, ist gesorgt. Die Bauherrin erfüllt alle Vorgaben und dem Bauantrag wird von Seiten der Verwaltung eine Freigabe erteilt. Da an diesem Grundstück auch ein Stück des Dorfbachs fließt, wird zwischen Gemeinde und Bauherrin ein Gestattungsvertrag unterzeichnet. So habe die Gemeinde jederzeit das Recht bei Bedarf über das Grundstück an den Dorfbach zu gelangen, so Ortsvorsteher Michael Jäckle.

Der Bauantrag hat dem Rat bereits im Jahr 2024 als Bauvoranfrage vorgelegen, erklärte Bastian Finkenzeller von der Baurechtsbehörde. Für die Einfahrt bleibe ein Sichtdreieck gewährleistet. Gegen die fünf Wohneinheiten gebe es aus baurechtlicher Sicht keine Bedenken. In unmittelbarer Umgebung befänden sich bereits mehrere Gebäude mit mehreren Wohneinheiten – im ehemaligen Schleckermarkt seien es sogar acht. Direkte Anwohner hätten zudem keine Bedenken geäußert. „Zumindest ist bei uns auf der Baurechtsbehörde nichts Schriftliches eingegangen“, so Finkenzeller.

Michael Holzenthaler (CDU) hatte trotzdem Bedenken: „Eine gute Einsicht ist auf diesem Eck nicht gegeben.“ In diesem Bereich dürften Sträucher und Hecken nicht höher als 80 Zentimeter wachsen, erklärte Finkenzeller. Das Straßenrecht würde laut Landesbauordnung nur noch rudimentär geprüft. Es liege in der Verantwortung des Bauherren keine zwei Meter hohe Hecke zu errichten. Erschwerte Sicht liege bereits in den Straßen Oberdorfstraße und Raiffeisenstraße vor, auch durch parkende Fahrzeugen vor, mahnte Holzenthaler an.

Rat ärgert sich über die Größe des Vorhabens

Einschränkungen führten auch dazu, dass Fahrzeuge langsamer unterwegs wären, warf Finkenzeller ein. Markus Kohler (FW) sagte: „Wenn ich das Ding so sehe, kommt mir das recht groß vor.“ Alles stehe mittlerweile dicht an der Straße. Es fehle die Übersichtlichkeit. Die Gemeinde müsste doch auch sagen können: „Jetzt ist mal gut. Macht ein Drei-Familienwohnhaus.“ Finkenzeller erklärte: Die Gesetzeslage gebe dies nicht her, weil für diesen Bereich kein Bebauungsplan vorliege. Erst wenn der Gemeinderat einen solchen beantrage, wäre dies möglich. Ein Bebauungsplanverfahren dauere im besten Fall gut zwei Jahre. Wer zu viele parkende Fahrzeuge befürchte, brauche eine Parkraumbewirtschaftung.

Ratsmitglied geht auf Innerortsverdichtung ein

„Innenraumverdichtung ist schön und gut“, warf Kohler ein. Auf ehemalige Scheunen kämen Mehrfamilienhäuser. „Sie könnten als Ortschaftsräte auch selbst aktiv werden und mit den Bauherren das Gespräch führen“, schlug Finkenzeller vor und ergänzte: „Sie wissen schon früh genug, was möglicherweise passiert.“ Nur eine gesetzliche Regelung über einen Bebauungsplan würde Einschränkungen ermöglichen. „Mit jedem Bebauungsplan greifen wir in die Rechte von Bürgern ein. Es ist geltendes Recht. Der Bauherr macht nichts Unrechtes“, stellte Katharina Beck (FW) fest. Eine Lanze für den Bauherren und die Verwaltung brach Luca Simon (FW): „Alle reden vom Bauturbo, von Bürokratieabbau und Beschleunigung.“ Jetzt gebe es mehr Spielraum dafür, was vorher geregelt war. Innenortsverdichtung führe zu weniger Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen, die allesamt mit Neubaugebieten wegfielen. Alte Grundstücke mit Wohnbebauung zu belegen, sei der richtige Weg auch im Hinblick auf die Wertschöpfung. Nico Vollmer (CDU) gab zu bedenken: „Fünf Wohneinheiten gleichen fünf Einfamilienhäusern.“

So geht’s weiter

Der Rückbau des bestehenden Gebäudes in der Leutkirchstraße/Schulstraße steht auf der Agenda. Ein Bauantrag zum Neubau eines Fünf-Familienwohnhauses wird positiv gewertet. Der Gemeinderat wird diesen Bauantrag ebenfalls im neuen Jahr zur Kenntnis nehmen.