Großes Projekt, große Sorgen: Geplantes Fünf-Familien-Wohnhaus in Oberschopfheim steht in der Kritik

Ein Fünf-Familien-Wohnhaus in der Leutkirchstraße ist geplant – das Vorhaben lag dem Ortschaftsrat zur Kenntnis vor. Und sorgte für Kritik.
Dem Ortschaftsrat von Oberschopfheim lag in seiner letzten Sitzung für das Jahr 2025 ein Bauantrag für ein Mehrfamilienwohnhaus zur Kenntnisnahme vor. In der Leutkirchstraße/Ecke Schulstraße soll ein Fünf-Familienwohnhaus entstehen. Die Fläche wird ausgereizt. Für die erforderlichen zwei Parkplätze pro Wohneinheit, laut Stellplatzsatzung der Gemeinde Friesenheim, ist gesorgt. Die Bauherrin erfüllt alle Vorgaben und dem Bauantrag wird von Seiten der Verwaltung eine Freigabe erteilt. Da an diesem Grundstück auch ein Stück des Dorfbachs fließt, wird zwischen Gemeinde und Bauherrin ein Gestattungsvertrag unterzeichnet. So habe die Gemeinde jederzeit das Recht bei Bedarf über das Grundstück an den Dorfbach zu gelangen, so Ortsvorsteher Michael Jäckle.